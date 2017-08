L’FC Barcelona confia que no es tornin a escapar més títols

Aquests darrers dies, amb una baixada important de les temperatures, és un panorama ideal per a un equip professional per preparar la pretemporada. És el que ve a buscar l’FC Barcelona Lassa de futbol sala, que aquesta setmana es troba a Encamp en l’inici dels entrenaments. Els blaugranes estan encantats a la parròquia i esperen poder tornar els pròxims anys.



L’entrenador culer, Andreu Plaza, assegura que ser a Encamp, per totes les instal·lacions que tenen a la seva disposició fa que sigui «ideal per fer el nostre treball amb tranquil·litat», on «ens sentim molt a gust i esperem venir molts més anys». Aquests primers dies d’entrenaments desenvolupen «una càrrega física important» per posar-se a to. Aquest estiu, al contrari del passat a causa de les lesions i el Mundial, poden comptar amb totes els components de la plantilla. Hi ha tres novetats. Rivillos, Esquerdinha i Santana, que «venen a cobrir llocs on teníem alguna mancança» i «a aportar molt amb la seva experiència. Estan acostumats a jugar finals».

Després de dos anys sense aixecar trofeus, sense comptar la Copa Catalunya, aspiren a canviar la tendència, ja que una entitat com la blaugrana, amb el pressupost que té la secció, no es pot permetre no aixecar copes. És un fet que tots tenen present. «Qualsevol equip del Barça juga per guanyar títols» i aquesta temporada «esperem que el nostre esforç en porti algun».



Paco Sedano, porter i capità, és qui més anys porta a l’equip. En són ja 11. I vuit els que porta venint a Encamp, que el fa assegurar que «no hi ha un lloc millor per preparar la temporada». L’equip té un «molt bon treball fet de l’any passat», quan es van produir força novetats, entre elles el del cos tècnic, que «podrem aprofitar». Els nous reforços arribats «s’estan adaptant molt ràpid i sembla que portin temps jugant amb nosaltres», que permetran donar un salt de qualitat per aconseguir els objectius. La pròxima campanya «espero guanyar molts títols. Estem en aquest club per aconseguir els màxims possibles». El nivell «cada any està més igualat» i el Barça, juntament amb l’Inter Movistar i ElPozo Múrcia, «estarem allà a dalt», tot i que Palma Futsal i Osasuna Magna són conjunts «a tenir en compte».

Ampliar el conveni / El Comú d’Encamp vol ampliar la seva relació amb l’FC Barcelona per a que els pròxims estius els seus equips tornin a la parròquia. Han de negociar el nou contracte, que com sempre serà biennal. La intenció es que segueixen fent la pretemporada al país les seccions de bàsquet, handbol i futbol sala. «Esperem que segueixi així. És la nostra voluntat», assegura el cònsol major encampadà, Jordi Torres.