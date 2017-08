Notícia Òmnium i l’ANC busquen el sí al referèndum a l’Alt Urgell La comarca està cridada al tram 402 de l’11 de setembre Una pancarta a favor del sí al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. Autor/a: RÀDIOSEU

L’entitat Òmnium Cultural i la delegació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de l’Alt Urgell intensifiquen l’activitat per donar suport al vot afirmatiu en el referèndum sobre la independència de Catalunya previst per a l’1 d’octubre. Entre d’altres accions, ja està oberta la inscripció per participar a la concentració prevista a Barcelona per a la Diada, l’11 de setembre, que enguany formarà un signe de més (+) a través de dues de les principals artèries de la capital catalana: el passeig de Gràcia i el carrer d’Aragó, informa RàdioSeu.



Un any més, l’Alt Urgell té assignat un tram propi, compartit amb la Cerdanya, que serà el 402, en el qual es trobaran tots els participants d’ambdues comarques. La ubicació serà a la confluència del carrer d’Aragó i la Rambla de Catalunya. La inscripció a aquest tram, o a qualsevol altre, es pot fer a través del web de l’Assemblea Nacional Catalana. Des de l’Alt Urgell s’organitzaran autocars per desplaçar-se a Barcelona.



Just al costat, al tram 401, hi haurà els participants del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i l’Aran, i en els trams següents, els de les comarques de la plana de Lleida.



I dissabte que ve, dia 19, Llívia farà una encesa d’espelmes a favor de la independència que aspira a batre el rècord Guinness, amb uns 80.000 punts de llum que formaran una estelada gegant.