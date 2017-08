Notícia El sector del càmping adverteix que l’ocupació cau a l’estiu La davallada s’atribueix a l’increment de pisos turístics i les ofertes barates dels hotels

Els responsables dels càmpings assenyalen que el sector va a la baixa i que cada cop tenen menys ocupació. De fet, van exposar que els mesos de juny i juliol han estat més aviat fluixos, en comparació a altres anys. Ara bé, aquesta situació es reverteix la primera quinzena d’agost, que s’ha incrementat l’ocupació, però després del 15, torna a baixar.



«Des d’aquesta setmana els nivells són els habituals de l’estiu, però abans estàvem per sota», va ressaltar Gabi Gòmez del càmping Janramon. Tot i no tenir dades exactes, reconeix que el juliol ha estat «bastant fluix». I afegeix que han tingut xifres d’ocupació a finals de juliol o començaments d’agost que «mai s’havien vist».



De la mateixa manera es va expressar l Maribel Armengol del Càmping Xixerella. En el cas del seu establiment, el juliol també ha deixat que desitjar i s’ha animat aquesta setmana. «Els càmpings cada cop van a menys», va lamentar Armengol. Un discurs que repeteix Andreu Cardona. «La quinzena d’agost no falla mai», diu, però es pregunta: «Què farem el juny, juliol i setembre?».



Més optimistes són des del càmping Pla i el de Borda d’Ansalonga. Els dos coincideixen que el juliol ha estat fluix, però que la primera quinzena d’agost ha estat «més forta» que l’any passat. Des del càmping Borda d’Ansalonga es va recordar que el 2016 també van registrar una bona ocupació al juliol perquè hi va haver el Tour de França, que va tenir com a final d’etapa al Principat i, per tant, es van quedar a dormir aquí els ciclistes, els membres de l’equip o els espectadors.



Motius / Però, principalment, els propietaris dels càmpings creuen que la disminució de l’ocupació del sector ve propiciada per l’increment de pisos turístics, que ofereixen preus competitius. «Els negocis petits no hi podem competir», va destacar Cristina Tenorio, del càmping Pla, que va assegurar que aquesta setmana tenen una ocupació del voltant del 70%.



Però aquesta no seria l’única causa. Segons Armengol, a part dels pisos turístics, els hotels ofereixen ofertes amb preus molt barats a l’estiu i, això, els perjudica. «La gent prefereix dormir en un llit que en una tenda de campanya», va considerar.



El tercer motiu seria que ara les persones que van amb caravana prefereixen passar la nit fora d’un càmping. «Si abans entraven cent caravanes anaven totes als càmpings», va destacar. Armengol és de la mateixa opinió. «Ara la gent va amb les seves furgonetes o caravanes i prefereixen dormir a altres llocs, però el càmping car no ho és», va exposar Armengol.



Una situació que es repeteix a l’hivern amb els esquiadors. «Ja no paga la pena ni obrir», va dir Armengol.



S’incrementa el nombre de turistes francesos, mentre que el públic és eminentment familiar



Des del càmpings ressalten que creix el nombre de turistes holandesos. Si bé és cert que, principalment, els seus clients són espanyols, seguits dels francesos, sí que han notat que cada cop tenen més turistes holandeses, especialment, aquest any. També n’hi ha d’alemanys. «Aquest any hi ha moltes holandesos i alemanys», emfatitza Maribel Armengol, del càmping Xixerella.



Des del càmping Borda d’Ansalonga destaquen que el públic que tenen és essencialment francès, holandès, alemany, espanyol, català i bascos.



D’altra banda, els responsables dels càmpings coincideixen que el tipus del client que tenen és primordialment familiar.



Uns altres incentius que porten clients al càmping són esdeveniments esportius com l’Ultra Trail Vallnord, que se celebra al juny. Així ho exposen des del càmping Borda d’Ansalonga. «Amb l’Ultra Trail Vallnord sempre és fort, especialment, el dijous», diuen.