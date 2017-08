Notícia Pla de l’Estany (La Massana) Ruta sense complicacions amb els aiguamolls com a reclam El Pla de l'Estany. Autor/a: J. J. B.

És una ruta accessible i en menys de dues hores s’arriba al refugi. El camí s’inicia a Arinsal, un cop superat el túnel, a mà dreta. Allí arrenca una pista que comença a fer pujada, però sense presentar una màxima exigència. Un cop superat l’encreuament de l’estany de les Truites, se segueix fins arribar a la borda de les Agunes, que compta amb una font on sempre raja aigua.



Una estona després s’arriba a les bordes de la Coruvilla i les rampes més complicades, que un cop superades s’arriba al circ del pla de l’Estany, rodejat per pics com el Comapedrosa i el Rocafred. S’hi troben uns aiguamolls que amb l’estiu avançat es poden trobar secs. Una mica més elevat està el refugi, al que s’hi arriba en un moment. Té capacitat per a sis persones i es troba a 2.050 metres d’alçada. El descens es fa pel mateix camí.