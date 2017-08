La FAE manté informada la FIS sobre la plataforma

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha estat informant de forma periòdica a la Federació Internacional d’Esquí (FIS) sobre tots els moviments i neguits que hi ha hagut al voltant de la plataforma esquiable de Soldeu.



Segons va destacar ahir el president de la FAE, Albert Coma, la FIS sap com està la situació des del primer moment, «des que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va presentar un recurs administratiu» al Govern contra la declaració d’interès nacional de la plataforma. De fet, Coma va remarcar que el primer contacte amb la FIS en relació a aquest tema es va produir fa poc més de dos mesos, quan membres de la FAE es van desplaçar al congrés de la FIS celebrat a Portoroz (Eslovènia).



Durant les jornades, «vaig informar els meus superiors sobre el recurs que s’havia presentat» i la polèmica que s’havia ocasionant al voltant de la futura infraestructura de la pista Avet. I ara, fa qüestió de pocs dies, «vaig tornar a reunir-me amb la FIS per explicar les darreres novetats: que la demanda judicial interposada per Viladomat ha estat acceptada per la Batllia», va especificar Coma.



Per transmetre aquest últim fet, el president de la FAE es va acompanyar del ministre de Turisme, Francesc Camp, i del membre del Consell d’Administració d’Ensisa, Conrad Blanch. Perquè, com va destacar Coma, es tracta d’un tema prou important i de rellevància a nivell de país com per donar la notícia de forma conjunta i amb diferents membres representatius del món de l’esquí.



La FIS vol estar al corrent / Segons Coma, la FIS va «escoltar» atentament les seves informacions i va destacar que «no hi havia cap problema» per continuar endavant amb la plataforma. Tot i això, va demanar al president de la FAE que els mantingui informats en tot moment en relació al desenvolupament dels successos i de la decisió que pugui prendre la justícia sobre la demanda.