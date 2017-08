Notícia Cauen per tercer mes consecutiu els ingressos per importació de tabac L’Estat recapta prop d’un 60% menys que el juliol de l’any passat a causa de la pujada del 10% dels aranzels Paquets de tabac en un estanc del Principat. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Govern va ingressar l’últim mes de juliol poc més de 3,5 milions d’euros per les taxes d’importació de tabac, segons les dades del servei de duana recollides pel Ministeri de Finances. En comparació al mateix mes de l’any anterior, els ingressos han disminuït més de la meitat, concretament, un 61,5%. Amb el juliol, s’acumulen tres mesos consecutius amb xifres força inferiors a les de l’any passat. La caiguda en la recaptació coincideix amb l’entrada en vigor de l’increment del 10% de la taxa al tabac. Per contra, cal destacar que els primers quatre mesos de l’any els ingressos registrats van ser excepcionals a causa de l’interès dels fabricants d’acumular estoc abans de la pujada de preus.



Precisament les bones xifres del primer quadrimestre de l’any provoquen que, malgrat el desplom d’ingressos des del mes de maig, el guany acumulat aquest any és encara un 18,4% superior al que hi havia el mateix període del 2016. Així, el total acumulat en el que portem d’any és de 71,6 milions d’euros, mentre que ara fa un any era de 60,4 milions.



La caiguda d’ingressos per importació de tabac també es tradueix en una baixada del total de diners recaptats per l’Estat en concepte d’importacions. D’aquesta manera, les dades del servei de duana indiquen que el mes de juliol es va tancar amb un total de gairebé 12,6 milions d’euros, prop d’un 31% menys que el mateix mes del 2016. Tot i això, en els set primers mesos de l’any la recaptació per importacions s’ha incrementat un 11,7% respecte el mateix període de l’any precedent, ingressant un total de 128,3 milions d’euros.



En aquest sentit, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ja va avançar durant la presentació dels pressupostos del 2017 que els ingressos per importacions a finals d’any estarien al voltant d’un 4% malgrat l’augment de la taxa anunciada que grava la importació del tabac per manufacturar; és a dir, que la previsió és que tot i la tendència a la baixa, el 2017 es tanqui amb un benefici per aquest concepte del 4%.



L’evolució des de principis d’any / En l’informe del Ministeri de Finances es pot observar clarament com les productores van augmentar la quantitat de tabac importat abans de l’entrada en vigor de la nova taxa. Una reacció que es repeteix sempre que hi ha variacions de preus. D’aquesta manera destaca una pujada del 27,6% dels ingressos el mes de gener d’enguany, respecte el del 2016, així com una pujada del 31,2% el mes de febrer. És, però, a partir del mes de març quan l’augment dels ingressos esdevé excepcional. Així, els ingressos per importació de tabac del tercer mes de l’any van experimentar una pujada del 92,8% i el mes d’abril, del 119,7%, recaptant ambdós mesos més de 21 milions d’euros.



En canvi, a partir del mes de maig la davallada es va fer evident, arribant a l’auge negatiu el juny. Concretament, el quart mes de l’any les arques públiques van ingressar només 2,5 milions d’euros, un 57,5% menys que el maig del 2016 i la pitjor xifra des del desembre del 2013, quan l’Estat va recollir només 1,4 milions d’euros per aquest concepte. El juny els ingressos encara van obtenir pitjors números, recaptant només 1,3 milions d’euros. De nou, va ser la xifra més baixa de recaptació des del novembre de l’any 2012 quan se’n van recollir 1,2 milions.



Menys ingressos per les begudes / D’altra banda, els ingressos per les taxes d’importacions de begudes del mes de juliol van ser de poc més d’un milió, un 4,4% menys que el mateix mes de l’any passat. Pel que fa als ingressos per aquest concepte des de principis d’any fins ara, les xifres s’eleven als 5,3 milions, una xifra similar a la dels últims tres anys en la mateixa època.



Finalment, les recaptacions per importacions de combustibles minerals són lleugerament superiors. La xifra al juliol es va situar als 4,1 milions d’euros, un 1,5% superior a la del mateix mes del 2016 i un 4% més gran que l’acumulat durant els primers set mesos de l’any passat.