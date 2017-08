L’artista francès Monsieur Térez va presentar ahir la performance Madame Anna. Es tracta d’una obra efímera que personifica el mur d’entrada de l’aparcament del Prat del Roure i que amb el seu nom fa honor a la patrona de la parròquia. El mural es composa de colors vius i una figura (que pot recordar una patata) amb uns ulls i una boca de poliestirè reciclat que sobresurten i donen relleu a l’escena.



De fet, segons va explicar Térez, l’obra s’emmarca dins del moviment tranche de patate, que traduït literalment al català vindria a significar rodanxa de patata. Aquest moviment fa referència a la manera que tenen els nens de començar a dibuixar, amb un cercle com a base del cos i afegint-hi detalls com a cames o braços.



Térez és la segona vegada que mostra les seves creacions al Principat i un cop més demostra que els colors i el bon rotllo formen part de la seva inspiració. L’artista ja va participar en la Biennal Andorra Land Art amb l’obra Mémoire d’un arbre, exposada al rec del Solà. A més, com ell mateix va remarcar, té la costum de deixar una obra efímera allà on viatja, i Andorra no podia ser menys. Per aquest fet, un cop va finalitzar la Biennal, es va posar en contacte amb el Comú d’Escaldes-Engordany per anunciar-los que volia fer una obra al carrer, «fos on fos». I el comú, veient que la iniciativa podia encaixar en la seva oferta cultural, va decidir cedir-li els seus carrers perquè Térez pogués deixar-hi petjada. I, finalment, l’escenari escollit (per l’artista) va ser el Prat del Roure.



En relació a l’obra, Térez va puntualitzar que la voluntat ha estat transmetre «sensacions positives i alegres», així com que el mural durarà «el temps que la gent desitgi», ja que els materials estan totalment exposats i és fàcil que s’acabi malmetent amb el temps, ja sigui per la ciutadania o per les condicions meteorològiques. Tot i això, Térez va remarcar que no li importa que l’obra acabi desapareixent, perquè, precisament, aquesta és «l’essència» de l’art efímer.



Malgrat que la presentació va ser ahir, l’artista portava treballant en la performance gairebé una setmana. I segons va informar el comú, al llarg d’aquests dies Térez va atreure l’atenció de tots els vianants que passaven pel voltant combinant l’art amb l’espectacle. I és que alhora que anava elaborant el collage, Térez anava interactuant amb la seva obra amb un uniforme rosa llampant i una mascara d’ulls grossos d’allò més cridanera, elements que van fer que més d’un es parés a fotografiar l’autor amb un gran somriure.



Tanmateix, un grup d’infants d’Esports d’Estiu d’Escaldes es va apropar a veure l’artista durant la seva creació per veure l’evolució del treball mentre realitzaven una activitat lúdica.

Per tot, una cosa està clara, allà on va Térez deixa la seva empremta, i és que segons va remarcar l’artista, el seu objectiu principal és «introduir un element plàstic que modifiqui un objecte o espai del paisatge urbà. Per tant, no es tracta de posar un element nou en l’espai, sinó de transformar un component del paisatge».