Notícia Mobilitat preveu un augment del 12% d’entrada de vehicles Els hotels esperen una ocupació d’entre un 80% i un 100% Retencions per sortir del país. Autor/a: Alex Lara

El pont de la Mare de Déu d’Agost incrementarà, segons Mobilitat, un 12% el nombre d’entrada de vehicles al Principat respecte als 65.000 de l’any passat.

Des de Mobilitat, explica el cap d’àrea Jaume Bonell, no s’ha pres cap mesura excepcional diferent de les de la resta dels mesos d’estiu, entre les quals es troba la coordinació dels agents de circulació amb la policia nacional, a més de la col·laboració dels agents de la policia francesa i espanyola.



El trànsit ja va començar a fer-se dens ahir a la tarda amb cues de quilòmetre i mig a la frontera del Riu Runer, i s’esperen possibles retencions durant tots quatre dies a les dues fronteres. L’any passat un 60% dels vehicles van entrar per la frontera hispanoandorrana mentre que la resta ho va fer per la francoandorrana.



La previsió en positiu es trasllada als hotels, des dels quals es preparen per a aquests quatre dies com «els únics de temporada alta», explica la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut. Tot i que ahir encara hi havia habitacions disponibles, des d’Autèntic Hotels esperen una ocupació d’entre un 80% i un cent per cent, com és habitual al mes d’agost. Canut explica que el client d’aquest mes d’estiu acostuma a reservar a última hora i «ve amb un pressupost ajustadíssim» perquè són petites escapades.



Aquest mes d’agost però, «ha costat arrencar». Mentre que tot el mes sol ser de temporada alta, aquest any només han etiquetat així el present pont de l’Assumpció de la Verge i no han pogut «mantenir preus». Sí que és cert que ja fa tres o quatre anys que des dels hotels han «deixat de perdre diners» i «es comença a mantenir», però des d’Autèntics Hotels d’Andorra dubten que alguns altres hotels de quatre i cinc estrelles «hagin apujat preus» i titllen de discurs «massa eufòric» els «rècords històrics» d’ocupació dels que parlen.



El pont es presenta amb hotels plens i per això des d’AHA es mostren optimistes en comparació amb la situació d’anys de crisi, però reconeixen que els beneficis encara no donen per invertir si després «no podràs recuperar» els diners. I més difícil encara es manifesta la situació si a hotels «propers a casa teva fan ofertes tirades de preu», valora Canut. En aquest sentit, resulten sorprenents els preus d’hotels de quatre i cinc estrelles, que ronden entre els 20 i els 50 euros en alguns casos.