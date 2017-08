La Lliga Endesa comptarà amb 18 equips amb la inclusió del Betis

La Lliga Endesa tornarà a tenir 18 equips, com havia estat abans del fet inhabitual de la temporada passada. La inclusió del Reial Betis Energía Plus permet que no es produeixin jornades de descans i que la competició torni a comptar amb un número parell de conjunts. Aquesta circumstància fa que s’hagi de tornar a establir un calendari, que es donarà a conèixer els pròxims dies.



A l’assemblea general de l’organisme celebrada ahir a Madrid hi havia sobre la taula la situació creada pel dictamen del jutjat de primera instància número 23 de Barcelona del passat 31 de juliol, que instava en un aute a què el Betis fos inscrit a la Lliga Endesa. L’ACB es plantejava seguir litigant contra la mesura, però els clubs van prendre la decisió de no fer-ho, amb nou a favor i set en contra, que eren els que prenen part a l’Eurolliga (FC Barcelona Lassa, Reial Madrid, Baskònia, Unicaja i València Basket), a més del BC MoraBanc Andorra i el Divina Seguros Joventut. El CB Miraflores de Burgos va abstenir-se.



Amb la votació aprovada per part dels clubs per no seguir allargant el tema legalment, es va procedir a la inscripció de forma cautelar i provisional del Betis per a la temporada 2017-18, ja que el club sevillà va entregar tota la documentació necessària per formar part de la lliga. «L’assemblea era bastant tècnica des d’un punt de vista jurídic per un tema que hi ha resolució cautelar favorable a què el Betis s’hagi d’inscriure a la lliga. Des del moment que un jutge ho determina hi ha poca discussió», exposava Gorka Aixàs, president del MoraBanc, remarcant que «el matís que hi havia és si realment presentàvem oposició a les mesures cautelars per defensar la postura que ha vingut defensant l’ACB a les últimes assemblees». La confirmació dels 18 equips fa que s’hagi d’establir un nou calendari, ja que l’actual comptava amb un conjunt menys i tenia cada jornada a un d’ells descansant, com va succeir la campanya passada. En els pròxims dies es donarà a conèixer el definitiu. El que no variaran seran les dates. La primera jornada serà el cap de setmana del 30 de setembre i l’1 d’octubre i la fase regular conclourà el 24 de maig.



Cronologia dels fets / D’aquesta manera finalitza una polèmica que s’iniciava el 14 de maig amb el descens a la LEB Or del Betis després de perdre amb l’Unicaja. L’endemà el president de l’entitat verd-i-blanca, Fernando Moral, ja va avisar que potser no es confirmava el descens si els que havien de pujar no complien amb les condicions econòmiques per ser a la Lliga Endesa. El 6 de juliol el dirigent enviava una carta a Francisco Roca, president de l’ACB, avisant-lo que anirien a la justícia ordinària per no baixar. El 15 el Betis s’inscrivia a la LEB Or i el 20 els clubs acordaven una competició de 17 equips. El Betis va anunciar que es reservava el dret a realitzar accions legals contra la decisió. El 31 el conjunt andalús comunicava que un jutjat de Barcelona dictava un aute al seu favor per ser readmès a la Lliga Endesa, amb l’organisme oposant-se. El 2 d’agost l’ACB convidava al Betis a realitzar els tràmits d’inscripció i el 9 els sevillans la cursaven, aportant tota la documentació exigida. Ahir l’assemblea confirmava que seran 18 els equips participants, amb el Betis inclòs.

Burjanadze es perd l’Eurobasket / D’altra banda, la participació de Beqa Burjanadze amb la selecció de Geòrgia a l’Eurobasket es presentava complicada per la lesió al genoll dret que té, que li va impedir jugar els play-off amb el MoraBanc contra el Reial Madrid. L’aler-pivot no s’ha pogut recuperar i ha estat descartat pel seleccionador. El jugador torna al Principat on realitzarà la recta final de la seva recuperació, sense poder ser en les millors condicions amb la resta de companys en l’inici de la pretemporada de l’equip, que serà el 18 d’agost.