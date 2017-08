L’ACB tindrà avui nou calendari

Divendres de la setmana passada es va celebrar a Madrid l’assemblea general de l’ACB d’on va sorgir que la pròxima temporada, finalment, la Lliga Endesa la composaran 18 equips, amb la inclusió finalment del Reial Betis Energía Plus després d’una resolució judicial. Aquest factor canviava tot el panorama de la competició, ja que hi ha un conjunt més del que inicialment s’establia i el calendari que hi havia en vigor variarà. Avui mateix es donaran a conèixer els emparellaments.



A pesar del canvi que es produirà en la programació, el que no varia són les 34 jornades en què estava establert el calendari. La lliga arrencarà el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d’octubre, la primera volta finalitzarà el 21 de gener, la segona començarà el 27 i 28 d’aquell mes i la fase regular conclourà el 24 de maig. Amb el calendari anterior al ser un nombre senar d’equips en cada jornada hi havia un que descansava, com va succeir la campanya passada. En aquesta ocasió no es produirà i en cada jornada hi haurà nou partits. Els quarts de final dels play-off començaran el 27 i 28 de maig.