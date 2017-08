Andorra suma un ple de derrotes i no pot evitar l’última posició

Era el partit que decidia qui queda últim. Andorra i Dinamarca sortien a la sorra de Siófok (Hongria) amb la intenció d’evitar la darrera plaça de la Divisió B, perquè tots dos sumaven derrotes en els dos partits que havien disputat en aquesta edició de l’Euro Beach Soccer League. El combinat del Principat va tornar a sumar una àmplia derrota (13-3) per acabar a la darrera posició.



Els danesos van aconseguir avançar-se amb una rematada creuada de Raedkjaer al minut 3. La selecció va tenir dues ocasions per empatar. Primer amb una jugada personal de Regalo, que després de superar dos rivals veia com el porter sortia i atrapava la pilota. Després era Viana qui xutava massa desviat quan ho tenia tot a favor. Al 9 arribava el segon, també de Raedkjaer, superant la sortida de Ximi. En el servei de mig camp els andorrans enviaven l’esfèrica al pal. El primer període arribava amb dos gols d’avantatge per a Dinamarca.



Van seguir ampliant el marcador en la represa. Jorgensen de cap feia el tercer i Ryding de penal el quart. Els andorrans retallaven distàncies a continuació, mitjançant Neira. Servien des de mig camp i el seu xut el desviava un rival. Podia ser un punt d’inflexió però no va ser així perquè Jorgesen aprofitava un rebuig per fer el cinquè. En una falta directa Xino no va impactar bé i el porter no va tenir problemes per atrapar l’esfèrica. Assistia ràpidament cap a Raedkjaer, que la parava amb el pit i marcava de xilena. A 22 segons pel final Ryding aprofitava l’assistència de Raedkjaer per marcar tot sol.



El darrer període va seguir la mateixa tònica. Jorgensen, aprofitant la mala sortida del porter, marcava i pocs segons després ho feia Raedkjaer, amb un xut potent que botava just davant l’estirada de Ximi, que no va poder fer-hi res. Regalo retallaria distàncies poc després amb un servei ràpid i superant la sortida del porter. Però només treure, Jorgensen en una jugada d’estratègia marcava de manera espectacular de mitja xilena. Raedkjaer, aprofitant la seva alçada marcava de cap i en una falta directa Neira feia el tercer pels andorrans. El marcador el tancaria Ytte amb dues dianes, la primera aprofitant una pilota morta i la segona de cap.

Balanç del torneig / «Ha estat un partit una mica desastrós. Hem sortit sense intensitat, volent gaudir de l’últim matx sense competir. Quan es fa això en qualsevol esport el més normal és que passi el que ens ha passat», exposava el seleccionador, Moisés Gonçalves. Andorra acaba l’Euro Beach Soccer League amb zero punts i tancant la classificació, a més de ser l’equip que menys gols marca i el que més en rep. Al debut van perdre 14-1 contra els amfitrions, Hongria, mentre que amb Bulgària van caure per 1-8. «Marxem d’aquí amb una sensació bona sobretot de cara a la pretemporada de l’Enfaf per l’esforç fet pels nois».

El capità de l’equip, Òscar Neira, valora que «en el primer partit vam agafar una selecció bastant bona i vam pagar la inexperiència, jugant una mica com el futbol sala sortint a dalt a pressionar i això ens va perjudicar». Contra Bulgària «vam tenir més ordre en defensa, polint quatre coses. Vam estar molt millor ordenadament, ens van fer sis gols de falta que hi té molt a veure i la sort que van tenir ells no la vam tenir nosaltres, perquè també vam tenir faltes a favor però no era el dia per a que entrés la pilota», mentre que amb Dinamarca «hem pagat una mica les ganes. Com els vèiem més fluixos que els altres vam voler jugar de tu a tu i els dos moments que hem perdut l’ordre defensiu amb el físic que tenen, i que portem molt més temps jugant a això, ens han fet bastant mal, més del que ens pensàvem».



Neira vol extreure punts positius del pas per Siófok. «A part dels resultats, el bo és que des del minut zero s’ha estat competint en cada partit en tots els moments» i «ara toca mirar cap endavant. Aquesta ha estat una experiència per aprendre per a que any a any puguem millorar».

Hongria s’imposa / Jugava a casa i en el darrer matx es jugava amb Bulgària la primera posició per poder jugar el més vinent la fase de promoció. Hongria arribava igual que el seu rival amb dues victòries a l’enfrontament decisiu. Els magiars van vèncer per 3-7 per sumar el ple de victòria. Bulgària finalitzava al segon lloc, Dinamarca al tercer i Andorra tancava la classificació.