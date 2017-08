El potencial fotovoltaic dona per cobrir el 45% del país

L’energia solar no supera el 0,2% del consum actual i els estudis de departament de Medi Ambient diuen que el potencial fotovoltaic de l’energia solar al Principat és de 266 GWh/any. Si l’aposta per aquesta energia renovable i sostenible és ferma, hi ha molt camí a fer, perquè, en un any, el consum elèctric del país se situa entorn als 580 GWh, el que significa que podria arribar a cobrir el 45,86% del total.



Tal i com es pot apreciar al gràfic adjunt, la capital és la parròquia amb més potencial, amb 61 GWh/any, seguida per la Massana, amb 47 GWh/any; a l’altra banda del llistat hi ha Canillo, amb 29 GWh/any, i Ordino, la que menys potencial té amb 22 GWh/any.



Quant a l’equivalent en llars, el gràfic també reflecteix que els 266 GWh/any de potencial fotovoltaic permetria proporcionar electricitat a 88.520 llars. Evidentment, Andorra no en té tantes, però cal afegir que aquí no es compta el que generen edificis de gran despesa com ara l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, els centres comercials i grans magatzems, les instal·lacions esportives o les estacions d’esquí.



Quant a generadors d’energia solar, Andorra no supera la cinquantena d’immobles. El que sí es pot saber és el rànquing dels que més en proporcionen, començant per l’estació nacional d’autobusos, que és el número u del país. Tota la seva façana conté plaques solars en una inversió que ha tingut un cost de 275.000 euros i que en els darrers tres mesos ha generat gairebé 80.000 KWh, suficient per proporcionar electricitat a unes 30 llars durant tot un any. En el número dos del podi hi ha la coberta de l’edifici del telecabina a dalt de l’estació de Pal i completa el podi l’edifici del Consell General.



L’últim a incloure’s en aquesta llista és el refugi de l’Illa. Fa uns mesos que s’ha restaurat per 1,7 milions d’euros, un preu en el qual s’ha d’incloure la instal·lació de plaques solars perquè pugui autosubministrar-se d’electricitat i aigua calenta, amb una autonomia de fins a quatre dies. La instal·lació compta, a més, amb un indicador d’energia que d’alguna manera fa que l’usuari consumeixi el que necessita. Quan un veu que l’energia està al límit, estalvia.



Si volem cuidar el medi ambient, també es tracta d’això.