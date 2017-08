La música francesa del segle XVII pren el cap de casa de Casa la Vall

El cap de casa de Casa la Vall va acollir ahir l’últim concert en un escenari andorrà del Festival de música antiga dels Pirineus (Femap). El recital va anar a càrrec del trio Fantasiant, format per Anna Casademunt i Marc de la Linde a la viola de gamba i Igor Davidovicks a la tiorba. El programa del concert es va titular Joyée des Élysées, i va comptar amb obres de Marin Marais (1656-1728), Monsieur de Sainte Colombe (1640-1700) i François Couperinel Gran (1668-1733).



A més del concert a Casa de la Vall, a Andorra la Vella, el Femap també ha programat concerts en altres parròquies: al llac d’Engolasters, a Encamp, hi van actuar Ana Alàs i Ensemble Daimonion, que van oferir el recital titulat Monteverdi nei monti verdi; i a Ordino, a la Casa-Museu d’Areny-Plandolit, es va poder gaudir de l’espectaclke de John Potter & Ariel Abramovich, amb el programa From Dowland to Sting.



El Femap encara continua durant el mes d’agost amb concerts a diversos municipis catalans. Avui és el torn de Mara Aranda a Salàs de Pallars i d’ Imaginarium Ensemble a la Capella del Seminari de la Seu d’Urgell.