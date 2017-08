Canal de la Mora (Canillo)

El Canal de la Mora és un indret canillenc perdut a la muntanya, amb una de les vies ferrates més atractives d’entre les 13 oficials que hi ha al país. Perduda un quilòmetre més enllà del centre de la vila, a la carretera que va al Coll d’Ordino, es tracta d’una ruta d’aventures catalogada com a fàcil i molt variada. Perfecta per a principiants, ja que té molt poca vertical. La via comença just davant de l’únic parc que hi ha i té una durada estimada d’una hora i 15 minuts, separada en dues seccions. Una de les gràcies que conté és que puja fins al fons d’una esquerda d’aigua. És indispensable portar calçat impermeable o de recanvi, ja que, fins i tot, s’ha de creuar el riu. També és una bona idea portar el dinar, ja que el cim és un gran lloc per fer un picnic. I si cap a la motxilla, també una càmera, ja que l’últim tram és un camí que puja al mirador del Roc del Quer i Racons.