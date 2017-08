Notícia Els duaners portaran al Tribunal d’Estrasburg les jubilacions El cos al·lega que s’han modificat les condicions d’aquesta prestació i que això no pot ser retroactiu Un agent i un vehicle del Cos de Duana a la frontera del riu Runer. Autor/a: TONY LARA

Els duaners estan en peu de guerra i diuen que portaran la qüestió de les seves jubilacions al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. Una cinquantena de membres d’aquest cos van demanar la seva jubilació anticipada amb anys vista i abans de complir els 55 anys d’acord a la Llei de la funció pública del 15 de desembre del 2000 i el Codi de Duana del 2004. Això ho van fer per evitar que se’ls apliques la Llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, del 30 d’octubre del 2014.



Fonts del cos van detallar a EL PERIÒDIC que consideren que aquesta normativa els és desfavorable en relació a la legislació anterior. «No pot ser retroactiva una llei de la jubilació», van destacar les fonts. A més, van argumentar que ells van pactar una jubilació, que creuen que és la que se’ls ha de respectar i que no pot ser que al cap d’uns anys se’ls hi canviï.



El fet que s’aprovés la nova legislació, el 2014, va portar una cinquantena d’agents a presentar la seva jubilació anticipada entre finals d’octubre i començaments de novembre del 2014 perquè es fes efectiva quan complissin 55 anys. Ara bé, el Govern els hi va desestimar perquè va apel·lar que era massa anticipada, ja que alguns no complirien aquesta edat fins al 2030. No obstant això, des del cos van justificar que la llei només marca la data límit per demanar la jubilació, que és tres mesos abans que es compleixi l’edat, però que no indica un màxim, és a dir, una limitació de quan abans es pot formular la petició de la prestació.



Amb aquest argument, els duaners van portar el cas a la Secció de Contenciós Administratiu Batllia i a la Sala Administrativa del Tribunal Superior, que van resoldre en contra la seva demanda el 18 de març del 2016 i el 21 d’octubre del 2016, respectivament.



Finalment, van presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè van afirmar que no se’ls va respectar el seu dret d’igualtat. Aquesta organisme, però, va desestimar-lo el 12 de juny d’enguany, ja que va valorar que «la vulneració eventual del principi d’igualtat no es pot examinar en el marc d’un recurs d’empara».



Aquesta no seria l’única batalla dels duaners que podria acabar al Tribunal d’Estrasburg, ja que també tenen un litigi obert contra el Govern perquè reclamen que se’ls aboni el 20% dels impostos recaptats, un complement que s’ha de destinar a les jubilacions i a prestacions socials, segons el Codi de Duana de 2014. El Govern tenia sis mesos per desplegar aquest reglament i 13 anys després no ho ha fet. Per això, els duaners van formular, sense èxit, un demanda a la Batllia i una altra a Tribunal Superior. Finalment, han decidit presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional i si no els dona la raó portaran el cas a Estrasburg.