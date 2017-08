Notícia Fins a tres quilòmetres de retencions per entrar al Principat Mobilitat preveu que avui serà el dia més complicat tant per sortir com per entrar

Fins a tres quilòmetres de retencions es van registrar durant el dia d’ahir per entrar al Principat, segons les dades facilitades per l’Agència de Mobilitat en el marc del pont de quatre dies coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. Concretament, el servei va informar que les màximes cues es van produir entre les 14.30 hores i les 15 hores a la frontera del Riu Runer. També en el mateix horari i fins a mitja tarda hi va haver trànsit dens a Sant Julià de Lòria.



A la part nord del país també es van viure ahir retencions d’entrada de fins a tres quilòmetres sobre les 15 hores.

Coincidint amb el final del pont, s’espera que avui sigui el dia més complicat a nivell de trànsit tant per sortir com per entrar al país. Segons l’Agència de Mobilitat, les hores més complicades d’entrada seran des de les 11.00 a les 14 hores per la frontera hispanoandorrana i des de les 11.00 a les 12.00 per la frontera francesa. De sortida, es preveuen cues des de les 11.00 a les 14.00 hores a la frontera del Riu Runer.



Rècord d’entrada de vehicles / A l’inici del pont, el cap d’àrea Jaume Bonell ja va augurar un increment del 12% en el nombre d’entrada de vehicles al Principat respecte els 65.000 de l’any passat. En aquest sentit, des de divendres i fins ahir ja havien entrar al país 57.000 vehicles per les dues fronteres andorranes, mentre que l’any passat per les mateixes dates se’n sumaven 48.000, tal com va avançar RTVA. Desglossat per dies, l’augment més gran es va comptabilitzar el divendres i el diumenge amb un 15% més de turismes que el 2016. Pel que fa dissabte, l’increment va ser d’un 7%. Cal destacar també que el pont d’agost de l’any passat va durar tres dies mentre que enguany s’ha allargat fins a quatre. L’any passat, un 60% dels vehicles van entrar per la frontera hispanoandorrana mentre que la resta ho va fer per la francoandorrana.



Malgrat l’augment de vehicles, des de Mobilitat no s’ha pres cap mesura excepcional diferent de les de la resta dels mesos d’estiu, entre les quals es troba la coordinació dels agents de circulació amb la policia nacional, a més de la col·laboració dels agents de la policia francesa i espanyola.



L’entrada de vehicles també es tradueix en unes bones perspectives pel sector hoteler, que preveuen tancar el pont amb una ocupació d’entre un 80% i un 100%. La quantitat de visitants es fa visible als principals punts comercials del país en què el flux de gent és considerable. Amb tot, caldrà veure el balanç final d’hotelers i de comerciants per veure si l’afluència s’ha traduït en vendes o no.