Notícia Denegat l’arrest domiciliari al finlandès acusat d’incitar a l’odi La justícia el manté a la presó mentre Finlàndia no en demana l’extradició El detingut, Ilja Janitskin. Autor/a: mv-lehti

La justícia andorrana ha rebutjat la petició de l’advocat d’Ilja Janitskin, el periodista i polític finlandès detingut en compliment d’una ordre emesa per la Interpol. L’home, sol·licitat per les autoritats finlandeses perquè respongui a fins 46 sospites de delicte, entre els quals incitació a l’odi, blanqueig de diners, joc il·legal i amenaces, no ha estat acusat formalment però se’l va detenir el 4 d’agost ja que la llei d’extradició ho permet. Des de la seva detenció, les autoritats finlandeses tenen 40 dies per reclamar-lo i la justícia andorrana haurà de decidir si l’extradita o no. De moment, Janitskin continua en presó preventiva.



El detingut, fundador de la pàgina web MV-Lehti (mvlehti.net), serà operat demà a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li va detectar un tumor cancerígen en fase avançada. L’home romandrà ingressat al centre hospitalari sota custòdia policial mentre duri la seva recuperació, i quan se li doni l’alta hospitalària tornarà a ser traslladat a la Comella. Durant aquest temps, Finlàndia s’ha de pronunciar i reclamar-lo o no.