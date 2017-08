Notícia Dos homes detinguts per sostreure 22 cartrons de tabac La Policia deté tres persones acusades d’agressions físiques L’entrada de la seu de la Policia. Autor/a: EMILIO PRENAS

La Policia va detenir dissabte passat al Pas de la Casa dues persones per haver sostret 22 cartrons de tabac d’un establiment del poble encampadà, tal com va informar ahir el cos. Els fets, protagonitzats per dos homes no residents de 34 i 21 anys, van tenir lloc cap a les deu del matí, quan la policia va localitzar els infractors amb els cartrons de tabac pels quals se’ls acusa d’un delicte contra el patrimoni. A més, però, quan se’ls va demanar d’identificar-se, un d’ells va presentar una fotocòpia d’un document d’identitat d’un conegut, per la qual cosa se l’acusa també d’usurpació d’identitat.



Aquesta és una de les nou detencions que el Cos de Policia va realitzar la setmana passada. De la resta, destaquen tres arrestats per delictes contra la integritat física. La primera de les detencions, la d’un jove resident de 21 anys, va tenir lloc dissabte a Escaldes-Engordany per haver agredit la nit anterior un altre resident de 24 anys, que va presentar denúncia arran de les ferides sofertes. L’endemà van tenir lloc les altres dues detencions per agressions. La primera va succeir sobre les vuit del vespre a Andorra la Vella quan un home resident de 54 anys que hauria agredit el fill de la seva parella,un jove resident del 20 anys, en una disputa familiar. Una hora després, la Policia també va haver d’intervenir quan una noia de 20 anys va agredir la seva parella, causant-li esgarrapades al tors, a l’esquena i als braços.



D’altra banda, els agents va detenir un turista de 24 anys per un delicte contra la salut pública a la frontera francoandorrana quan es disposava a entrar al país amb un turisme particular en possessió d’1,1 grams de cocaïna, quatre pastilles d’èxtasi i 1,6 grams de marihuana.



Així mateix, el dijous passat van haver de detenir un resident de 74 anys després que patís un accident amb danys materials a l’Aldosa de Canillo i hagués abandonat el vehicle. La investigació policial va determinar que l’home era qui conduïa el turisme tot i que tenia suspès el carnet de conduir per ordenança penal.



També va ser detingut un resident de 26 anys amb una taxa d’1,02 grams d’alcohol per litre de sang després d’haver patit un accident amb danys materials i, a l’últim, una turista de 42 anys com a presumpta autora dels delictes de desobediència, resistència greu i injúries als agents de la Policia. El cos de l’ordre havia estat alertat per una desavinença de parella i quan els agents hi van intervenir la dona hauria presentat «una actitud hostil».