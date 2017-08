Notícia Acampada contra la línia d’alta tensió al Pallars Jussà La Plataforma contra l’Autopista Elèctrica la considera «innecessària» Campanya contra la MAT desplegada ahir. Autor/a: agències / m. ll.

La Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica al Pallars ha convocat una acampada de tres dies, a la plaça Capdevila de Tremp durant el mes de setembre, per mostrar el seu desacord amb la nova línia d’alta tensió, que s’ha projectat entre Penyalba (Aragó) i Isona (Pallars Jussà), i repotenciacions de línies com Foradada del Toscar (Aragó) i la Pobla de Segur (Pallars Jussà), segons informa l’ACN.



Una vintena de contraris a la línia van recórrer ahir alguns carrers de Tremp per repartir tríptics i informar del que suposarà aquest projecte per al territori. La Plataforma considera «totalment innecessària» la línia. Les alarmes es van encendre després que una instal·lació clau per a la línia, la subestació d’Isona, obtingues la declaració d’impacte ambiental favorable per part del Ministeri de Medi Ambient d’Espanya.



Municipis afectats / El traçat de la línia inclou cinc municipis del Pallars Jussà –Tremp, Castell de Mur, Gavet, Llimiana i Isona–i, en total, tindria 147 quilòmetres de cables de 400 quilovolts (Kv) entre Isona i la localitat de Penyalba, a Osca. L’empresa promotora, Red Eléctrica de España (REE), preveu començar a construir la subestació a finals d’any mentre que, de moment, ajorna fins més enllà del 2020 la resta del corredor elèctric. La plataforma unitària contra l’Autopista Elèctrica engloba veïns del Pallars Jussà i Osca.



La Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica al Pallars creu que el projecte resulta «inacceptable» i suposa un «autèntic atemptat contra la salut pública» per «l’obstinació de Red Eléctrica de España de no modificar ni un mil·límetre del traçat d’aquesta línia, construïda tan a prop de les poblacions afectades com perquè en diversos casos els seus cables arribin a sobrevolar cases habitades».