Andorra-Qatar: Cita per seguir amb la dinàmica

S’acosta el reton de la fase de classificació per al Mundial de Rússia de l’any que ve i la selecció vol arribar en les millors condicions a la doble cita que té a domicili. És època de pretemporades i falta agafar ritme de competició, a més que físicament els jugadors no estan en el seu millor moment perquè no han iniciat les seves respectives lligues. Per aquest motiu es va planificar l’amistós de demà contra Qatar, que es jugarà a Anglaterra, al Saint George’s Park Nacional Futbol Centre.



La convocatòria està composada per José Antonio Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Marc Garcia, Ildefons Lima, Max Llovera, Txus Rubio, Moisés San Nicolás, Ludovic Clemente, Sergio Moreno, Marc Pujol, Jordi Rubio, Marc Vales, Marcio Vieira, Jordi Aláez, Àlex Martínez, Gabi Riera i Aaron Sànchez. A la llista hi ha algunes absències destacades, com les del lesionat Víctor Rodríguez o les de Cristian Martínez i Marc Rebés, que no s’hi poden desplaçar per assumptes personals. El matx es juga a la ciutat esportiva de la Federació Anglesa de Futbol perquè el combinat de Qatar hi està realitzant una estada. En els darrers dies s’ha enfrontat al Notthingam Forest i Leeds United, dos conjunts de la Championship, la segona divisió Anglesa. També està preparant la fase de classificació mundialista i les pròximes cites que té per davant són contra Síria i Xina. Per aquest motiu el combinat nacional es trobarà amb «un equip més rodat que nosaltres i amb més ritme. Intentarem competir al màxim, com fem sempre», assenyala el seleccionador andorrà, Koldo Àlvarez.



La cita arriba amb la selecció havent guanyat en el darrer partit de la fase a Hongria i haver empatat amb les illes Fèroe. Anteriorment en un amistós va imposar-se a San Marino. En aquests partits, a més, va mantenir la porteria a zero. Després de Qatar s’enfrontarà a Suïssa i les Fèroe. «Continuem preparant els dos partits oficials, donant continuïtat a la feina de tot l’any i seguir en la mateixa línia, sabent que per a nosaltres és el primer partit amistós d’aquesta pretemporada» i segur que «tindrem problemes a nivell de ritme, però els amistosos estan per això».



El 31 d’agost jugarà a Suïssa, un matx que «és molt important . No podem badar i menys ara, que és quan hem de tenir més els peus a terra» després dels últims bons resultats. Contra els helvètics «és complicat i hem de ser realistes» perquè «és el líder del grup, l’únic equip que ha sumat sis victòries en sis partits. Ofensivament té molt equilibri i ens demanarà el millor de nosaltres a nivell defensiu per poder treure un bon resultat».



Davant Qatar, Ildefons Lima complirà el seu partit 107 com a internacional, marcant un nou rècord en la història de la selecció, superant a Òscar Sonejee. El capità assenyala que «sabem de la complexitat del partit pel fet que per a molts de nosaltres és el primer d’aquesta temporada, però intentarem donar-li continuïtat a les coses que estem fent i treballar de cara als propers partits, que són importants». Els èxits que els precedeixen serveixen per a que «la feina sigui molt més fàcil. Quan els resultats són bons es treballa d’una altra manera. S’ha de gaudir».