Plat fort a la pista del Reial Madrid per començar la Lliga Endesa

Comença tal i com va acabar. El BC MoraBanc Andorra iniciarà la Lliga Endesa en el mateix escenari i el mateix rival amb què va concloure la temporada passada. A la primera jornada visitarà al Reial Madrid, tal i com va quedar establert en el nou calendari que donava a conèixer ahir l’ACB. Si comença enfrontant-se amb el subcampió de la passada edició, finalitzarà la fase regular amb l’actual campió, el València Basket.



La inclusió del Reial Betis Energía Plus divendres passat a l’assemblea general que va celebrar l’organisme, confirmant que finalment la competició comptarà amb 18 equips, feia necessari que s’establís un nou calendari, ja que l’anterior el formaven 17 conjunts. El que no es va modificar van ser les dates. En aquella ocasió el MoraBanc debutava amb l’Iberostar Tenerife i ara queda fixat que serà l’equip blanc el rival. Els dos conjunts es tornaran a veure les cares després dels duels apassionants que van veure’s la temporada anterior. La darrera ocasió en què es van trobar va ser al tercer i definitiu matx dels quarts de final dels play-off. Es presentaven a Madrid els dos equips amb una victòria cadascun i qui guanyava passava a les semis. Els locals es van acabar imposant per posar fi a la campanya andorrana.



Es tornaran a enfrontar a la primera jornada, el 30 de setembre o l’1 d’octubre, perquè els horaris encara no estan definits. L’estrena al Poliesportiu d’Andorra es produirà el 4 o 5 d’octubre contra un altre club madrileny, el Montakit Fuenlabrada, en jornada intersetmanal. Serà un inici de campionat exigent. El MoraBanc tornarà a jugar el 7 o 8 a la pista de l’UCAM Múrcia. Una setmana després torna a jugar al Principat, aquest cop davant l’Herbalife Gran Canària.

Dates destacades / Després del debut a Madrid, el següent matx pels andorrans amb un dels poderosos de la Lliga Endesa serà contra l’Unicaja, al Poliesportiu d’Andorra el 18 o 19 de novembre, en el que serà el retorn de Giorgi Shermadini al Principat. Després d’aquest difícil compromís l’equip es desplaçarà a València per jugar a la Fonteta el 2 o 3 de desembre. El 16 o 17 d’aquell mes el MoraBanc rebrà el Baskònia. L’últim partit de l’any serà ben lluny, a l’altra punta de la península Ibèrica. Serà a Santiago de Compostel·la el 30 o 31 de desembre contra el Rio Natura Monbus Obradoiro i allí esperarà un altre ex, David Navarro. La primera volta la conclourà a Andorra davant l’FC Barcelona Lassa el 21 de gener, partit que suposarà el tall per a la Copa del Rei.



La segona volta la iniciarà a la pista del Montakit Fuenlabrada el 27 o 28 de gener i el primer enfrontament a casa serà amb el Reial Madrid (3 o 4 de febrer).Visitarà Vitòria el 7 o 8 d’abril per jugar amb el Baskònia i el Palau Blaugrana el 5 o 6 de maig per fer-ho amb el Barça. El 19 o 20 d’aquell mes s’enfrontarà a Màlaga a l’Unicaja i tancarà la fase regular el 24 de maig amb el València a casa.



L’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, exposa sobre la confecció del calendari que «tenim dues jornades més i a principi de temporada s’intensifica encara més. Comencem segurament a la pista més complicada de la lliga i d’Europa, com és el camp del Madrid, i finalitzem jugant a casa contra el vigent campió, com és el València». Considera que «el més destacable és que als mesos d’octubre i desembre juguem nou partits en cadascun. Això no és habitual per a un equip com nosaltres i ho haurem de gestionar el millor possible». El calendari «és equilibrat i al final es tracta de jugar contra tots i fer-ho bé». Espera a arrencar la temporada i a competir: «Tenim un inici maco amb el millor rival possible i amb moltes ganes de començar».

Inici de pretemporada / Aquesta setmana el MoraBanc es posa en marxa. Demà els jugadors realitzen les revisions mèdiques i divendres començarà oficialment el curs, amb els primers entrenaments. En aquest període de preparació l’equip compta amb diferents partits per tal de posar-se a to. Els primers enfrontaments els tindrà al Circuit Movistar by Liga Endesa que es realitzarà a Moralzarzal (Madrid). El 2 de setembre s’enfrontarà al Fuenlabrada i l’endemà al València. El dia 8 jugarà al Torneig Sant Julià de Vilatorta la semifinal de la Lliga Catalana, amb el Divina Seguros Joventut com a rival. El vencedor s’enfrontarà en la final al Barça, que es disputarà a Reus el 26 de novembre. El 15 de setembre el conjunt andorrà s’enfrontarà a l’Iberostar Tenerife i dos dies després al València en el Torneig Ciutat de València. Jugarà dos amistosos més amb rivals encara per confirmar. Serà el 20 o 21 de setembre i el 24.