El Túnel d'Envalira registra un 9% més de vehicles en dos anys Durant el 2016 van circular un total de 638.000 automòbils per les instal·lacions

El nombre de vehicles que utilitza el Túnel d’Envalira va en augment. I és que l’any passat van passar per les instal·lacions un total de 638.000 vehicles, mentre que el 2015 en van ser 606.000 i el 2014, 590.000. D’aquesta manera, en dos anys, el trànsit que ha registrat el túnel s’ha incrementat en gairebé un 9%. Tanmateix, segons informa l’empresa concessionària del Túnel d’Envalira, des de l’1 de gener d’enguany fins el 31 de juliol, han passat per la via 374.000 vehicles.



Pel que fa a la tipologia dels automòbils, l’entitat detalla que és «força variada, però si ens comparem amb altres autopistes de peatge, probablement destacaríem que tenim menys motos i més autobusos de l’habitual». A més, el tràfic de motos, «per raons òbvies, està concentrat en el període estival. I el tràfic d’autobusos és important a causa, sobretot, de les línies regulars de transport de passatgers entre Andorra la Vella i el Pas de la Casa, així com pel tràfic internacional, que es concentra sobretot a l’hivern».



L’opció de la gratuïtat s’estanca / A principis d’any, el Govern va anunciar que s’obria a la possibilitat d’acceptar la gratuïtat del Túnel d’Envalira els dies que el port estigués tancat. De fet, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va destacar que estava estudiant la viabilitat econòmica de fer gratuït el peatge en aquestes condicions, i que un cop fet l’anàlisi dels costos, es decidiria si és possible implementar o no la proposta.

A hores d’ara, però, sembla que aquesta anàlisi està aturada o– si més no– silenciada. I és que sis mesos després de l’anunci de l’Executiu, encara no s’ha detallat si la gratuïtat del túnel es podrà fer efectiva o no. Al respecte, l’empresa concessionària del túnel remarca que no ha «rebut cap proposta de modificació contractual de la concessió per part del Govern».



2 milions anuals pel túnel / El cost anual de l’operació, el manteniment del Túnel d’Envalira i les renovacions periòdiques dels elements de la infraestructura i de les instal·lacions auxiliars que arriben a la seva vida útil és d’aproximadament dos milions d’euros. Tot i que com remarca l’empresa concessionària, «depèn de varis factors, com la climatologia i les actuacions sobre el manteniment de la infraestructura».



Al llarg de l’any 2016, amb els dos milions (més una partida no recurrent) es va fer la renovació d’algunes instal·lacions i la rehabilitació de l’estructura de viaducte sobre el riu Arieja. De cara a aquest any, l’empresa preveu realitzar diverses actuacions «dins d’un pla plurianual de renovació de l’actiu amb l’objectiu que el túnel segueixi prestant el millor servei als seus clients».