Notícia El Permsea entra a les aules de batxillerat El nou pla educatiu suposarà un «canvi radical» de plantejament i permetrà als estudiants escollir entre diversos paquets d’assignatures Un grup d’alumnes en una classe de Formació Professional. Autor/a: TONY LARA

El curs 2012-2013 va començar a aplicar-se als centres educatius el Pla Estratègic per a la Millora del Sistema Educatiu Andorrà, l’anomenat Permsea, en el primer curs de segona ensenyança. Des de llavors, el nou sistema s’ha anat implementant de manera progressiva a les aules del sistema andorrà. Aquest curs 2016-2017 ja ha comptat amb la primera promoció que s’ha graduat després de seguir el nou mètode durant tota la segona ensenyança, a més d’aplicar-se també a 5è i 6è de primària. Com a gran novetat, el curs que ve, que començarà l’11 de setembre, serà el primer en el qual el Permsea entri a les aules de primer de batxillerat. Representarà un «canvi radical» en la manera de treballar dels centres i la del professorat, assegura la coordinadora del pla, Marie Pagès en declaracions a l’ANA.



Fa dos anys que des del Ministeri d’Educació es treballa aquest traspàs del model convencional al model per competències (un dels grans trets diferencials del Permsea) per a batxillerat. «Representa un esforç per als docents», que han fet «molta formació» aquest temps, també perquè durant el curs 2017-2018 hauran de treballar amb els dos models (Permsea a primer i convencional a segon). En el model antic els alumnes escullen d’entre quatre modalitats: humanístic i lingüístic; científic; econòmic o artístic. «Aquesta estructura l’hem trencat completament amb la voluntat de donar als alumnes la possibilitat de concretar una mica més el seu itinerari», però, alhora, «garantint una formació més global de la persona», defensa Pagès.



Així, tots ells hauran de seguir un tronc comú obligatori de quatre assignatures i dos projectes: filosofia, educació física, català i anglès; projecte de recerca i projecte d’actuació i servei. A partir d’aquí, hi ha quatre paquets d’assignatures dels àmbits de les llengües, les humanitats, les ciències i l’art, amb cinc o sis assignatures cadascun. «L’alumne fa el seu propi menú» per als propers dos cursos, indica, tot i que, com a mínim, ha d’escollir una assignatura de cada paquet. «No volem un alumne molt especialitzat en llengües que després no té coneixements de base de matemàtiques», justifica.



L’altra novetat és que els alumnes hauran de dur a terme un projecte d’actuació i servei al llarg dels dos cursos de batxillerat. Està pensat perquè facin «algun servei a la comunitat», aprofitant els seus coneixements, capacitats i motivacions. Tal com subratlla la coordinadora del Permsea, hauran de muntar un projecte, proposar-lo a les escoles, entitats, comuns, etcètera, i posar-lo a la pràctica. La intenció és que el model educatiu «s’obri a l’exterior».

El projecte no comptarà amb una nota final però serà condició indispensable superar-lo per poder obtenir el títol de batxillerat. Tampoc hi haurà notes numèriques de les assignatures de batxillerat, ja que es funciona per superació de competències.



El curs 2017-2018 començarà amb 230 alumnes a l’escola andorrana de batxillerat a la Margineda, una xifra que segueix una tendència a l’alça els darrers anys. De cara al curs vinent es treballarà per ultimar la introducció del Permsea a 3r i 4t de primera ensenyança, objectiu marcat per al curs 2019-2020, així com per preparar ja la seva aplicació a 1r i 2n, per al cap de dos anys. Hi ha quatre docents deslliurats tot el curs que s’encarreguen de fer les programacions a l’aula, i que reben suport de professors de les diferents àrees formatives. Així mateix, també es treballa per implementar-lo a Formació Professional i per adequar el currículum a la formació d’adults.