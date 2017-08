Notícia L’avinguda Santa Coloma tindrà un nou espai públic Les obres han acabat i només falta embellir una paret que dona al parc Una imatge del nou espai a l’avinguda Santa Coloma. Autor/a: ANA / D. R.

L’avinguda Santa Coloma disposarà, en qüestió de setmanes, d’un nou espai públic. El Comú d’Andorra la Vella ja ha enllestit els treballs per adequar el solar ubicat a l’avinguda Santa Coloma, 55, on s’hi ha instal·lat un terra de gespa artificial, bancs, jardineres i també jocs infantils. De moment, però, l’espai no és accessible a l’espera que el propietari de l’edifici que dona a l’espai adeqüi la paret que es veu des del parc.



La voluntat del comú, segons les fonts consultades per l’ANA, és que el propietari de l’immoble que confronta amb el nou espai arregli i pinti aquesta paret perquè ofereixi una millor imatge. És per aquest motiu que el parc encara no ha estat obert tot i que les obres estan finalitzades perquè es preveu que s’hi hagi d’instal·lar una bastida per fer els treballs a la paret. Quan aquest embelliment estigui finalitzat, es procedirà a obrir el parc, una voluntat que la corporació comunal espera materialitzar en poques setmanes.



Aquesta és una parcel·la on hi havia uns edificis que es van enderrocar i al conveni que ja hi havia firmat entre el comú i la propietat, s’hi va afegir una addenda a través de la qual la corporació comunal es comprometia a fer una inversió d’entre 20.000 i 25.000 euros i a canvi podia destinar aquest espai a ús públic durant un termini de tres anys.