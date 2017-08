Notícia El PS demana les actes del Consell Assessor del Patrimoni La formació vol demostrar la «deriva» de la política de DA El conseller general socialdemòcrata, Pere López. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha tramitat una demanda d’informació mitjançant la qual vol obtenir totes les actes de les reunions del Consell Assessor del Patrimoni dels darrers anys. Amb aquesta documentació, el parlamentari vol analitzar les polítiques realitzades en aquest àmbit pel Govern de Demòcrates per Andorra (DA), amb les quals s’ha mostrat molt crític, ja que entén que hi ha «una deriva total».



El conseller socialdemòcrata assegura que, des de la formació, «sempre hem mostrat preocupació i sensibilització en relació a les actuacions de protecció del patrimoni cultural». En aquest sentit, apunta que des del Govern «no es fa cap política de promoció, de conservació o de posada en valor». El PS demana documentació d’anys anteriors a l’arribada de DA a l’Executiu, ja que la seva intenció és «demostrar que hi havia una feina en curs que s’ha aturat».



López avança que l’àmbit del patrimoni cultural serà un punt en el qual el PS incidirà molt els propers mesos. «Serà un tema central en la nostra actuació i tenim clar que farem més accions posteriorment», afirma.