Notícia Imminent Produccions produeix el drama de supervivència ‘Solo’ La pel·lícula està protagonitzada per Alain Hernández Equip de rodatge de ‘Solo’ a l’illa de Fuerteventura. Autor/a: IMMINENT PRODUCCIONS

Fargo Films, la coalició formada per la productora andorrana Imminent Porudccions i les espanyoles Miramar Media i Gold Tower, ha iniciat el rodatge del llargmetratge Solo, dirigit per Hugo Stuven i amb guió d’Stuven i de Santiago Lallana. La pel·lícula explica el drama sofert pel surfista Álvaro Vizcaino, que va sofrir una tràgica caiguda per un penya-segat el 2014, i va sobreviure sol i greument ferit durant 48 hores sense que ningú el busqués. Els protagonistes són Alain Hernández (Palmeres en la neu, El rei borni) i Aura Garrido (La boira i la donzella, La pell freda). El film es roda a Fuerteventura durant els mesos d’agost i setembre. Fargo ha anunciat un acord de distribució internacional amb Filmax. Solo és la segona pel·lícula del segell Fargo, que ja ha produït 73 minuts, de Jose Pozo, amb Alain Hernández.



El tercer projecte en el qual participarà Fargo, en aquest cas en coproducció amb la productora Helix de la República Dominicana, és la comèdia Caribe Mix, el rodatge de la qual just acaba de finalitzar. És una comèdia del debutant i premiat director Miguel García de la Calera i en el repartiment compta amb Hiba Abouk, Cristina Castaño, Marc Clotet, Alejo Sauras i la recent desapareguda Terele Pávez.