Andorra s’omple pel pont

Andorra s’ha omplert aquests dies de turistes durant el pont de la Mare de Déu d’agost. Els sentiments, però, són contraposats. Mentre que alguns valoren positivament l’arribada de turistes, d’altres lamenten que els visitants no deixen diners al Principat.



Des de l’hotel Panorama es mostren optimistes i asseguren que tot «l’agost és com un pont llarg». En el cas específic d’aquest pont, que va començar el 12 d’agost i va posar el seu punt final ahir, han tingut una ocupació mitjana del 99,3%, en un establiment que té 177 habitacions.

També van fer una valoració positiva del pont des de l’hotel Eurostar Andorra, que van destacar que estan «bastant plens». De fet, l’ocupació frega el cent per cent. En el cas de l’Hotel Hesperia també van afirmar que «estan complets».

L’altre costat de la moneda /Menys optimistes, però, són des de l’associació Autèntics Hotels que van matisar que l’ocupació ha estat entre el 60 i el 70%. «Hi ha gent al carrer, però no sé on dormen», va ressaltar Cristina Canut, presidenta d’Autèntics Hotels. «L’any passat el mes d’agost va anar bé, però aquest no ha estat així i no ha estat possible mantenir els preus de la temporada alta», va afirmar la presidenta d’Autèntics Hotels. A més, va afegir que cada cop ve un turisme més de «low cost» al Principat i que gairebé no gasta diners.



Des del Pas de la Casa, les percepcions són similars a les de Canut. El president de l’associació Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié, va ressaltar que han arribat moltes persones a la localitat encampadana, però no generen pràcticament despesa. «Ha vingut gent, però aquests dormen en pensions i no gasten diners», va assegurar Carrié.



Així doncs, els dos van coincidir que s’ha vist gent al carrer, però que això no ha implicat que hi hagi unes bones sensacions en els negocis.

Una dada que corrobora l’arribada de persones són les xifres d’entrades de vehicles al Principat. En aquest context, des de divendres fins dilluns van entrar a Andorra 57.000 vehicles per les dues fronteres, mentre que en el mateix període d’un any abans ho havien fet 48.000.



En la jornada d’ahir es van registrar novament cues, principalment, en la frontera del Pas de la Casa, va informar el servei de Mobilitat. En aquest sentit, a partir de les quatre de la tarda i fins a les 18.30 hores es va formar una retenció d’uns tres quilòmetres per sortir del país en direcció França.

En el cas de la frontera del riu Runer no es va registrar cap cua ni de sortida ni d’entrada. H