Carrié reclama unir esforços per atreure turistes al Pas

Els comerciants del Pas de la Casa apel·len perquè hi hagi una aliança pública i privada per atreure més turistes a la localitat, especialment, durant l’hivern i l’estiu. En aquesta línia, el president de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, va destacar que ha arribat el moment que la majoria del Comú d’Encamp, l’oposició, els representants de Saetde, els hotelers i els comerciants del Pas de la Casa s’asseguin a la mateixa taula per abordar una estratègia per a la localitat encampadana. «És un bon moment per estar positius i entre tots tirar endavant un projecte per al Pas de la Casa», va destacar Carrié. Per això, va demanar a tots els actors públics i privats que treballin plegats.



Per a Carrié, aquest projecte ha d’anar enfocat a incrementar el nombre d’activitats que s’ofereixen tant a l’estiu com a l’hivern. Per exemple, va exposar que una bona iniciativa per a l’estiu podria ser fer rutes amb bicicletes. «Amb això, el que hem de fer és que a l’estiu la gent també es quedi aquí, ja que ara no ho fa», va assenyalar el comerciant. Segons Carrié aquest nou projecte s’hauria de començar a implementar la pròxima temporada d’hivern i a l’estiu de l’any que ve.



D’altra banda, també va ressaltar que el comú ha de deixar a Saetde que desenvolupi el projecte que està preparant per a la localitat.