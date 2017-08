Notícia Comapedrosa (La Massana) Arribar al cel al cim més alt del Principat, a 2.942 metres d’altitud El llac amb l'aigua rogenca i blava al Parc Natural del Comapedrosa Autor/a: NÚRIA SEGURA INSA

Arribar al cel. Això és el que pot sentir una persona quan corona el punt més alt del Principat: el pic del Comapedrosa, a 2.942 metres d’altitud. Ara bé, l’ascens no és senzill. El primer pas és endinsar-se en la muntanya fins a arribar al refugi. El desnivell és considerable i, sovint, pot arribar a faltar l’alè durant les prop de tres hores de pujada. A partir d’aquí arriba el tram més dur: l’ascens final al pic. Després d’una zona relativament plana, hi torna a haver una pujada d’infart, que finalitza en un espectacular llac que té l’aigua de dos tons: rogenc i blavós. A continuació, només queda l’última etapa, en la qual un s’enfila a la cresta i travessa pics fins a arribar al més alt de tots. El sender s’estreta i es perfila una impressionant vista de la vall, no apta per a persones amb vertigen. Tot plegat una aventura que requereix esforç, però ningú va dir que fos fàcil arribar al cel.