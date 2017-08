Bones sensacions a l'FC Andorra

Tercera setmana d’entrenaments a la pretemporada de l’FC Andorra. Jugadors i cos tècnic es van coneixent i per ambdues parts les sensacions són les millors. Aquest cap de setmana inicien els partits amistosos on es començarà a comprovar el plantejament del nou entrenador, Marc Castellsagué, sobre el terreny de joc.



Dirigir l’FC Andorra suposa tenir un bon nombre d’internacionals. A la convocatòria del matx contra Qatar d’avui en són vuit de l’entitat tricolor, provocant que s’hagin de predre entrenaments. «No és cap problema, però sí un handicap, perquè ara no puc treballar nous conceptes amb la plantilla. Però d’altra banda estic satisfet perquè jugar partits internacionals els dona un bon bagatge», assegura Castellsagué, que valora també que els internacionals van iniciar abans la pretemporada amb el combinat nacional. Compta amb una plantilla que ha vist reduïda la franja d’edat després de tots els canvis que s’han realitzat. «Els joves han demostrat tenir una predisposició immensa al treball i molta il·lusió, i això m’ha sorprès positivament. Estan rendint molt bé. Hi ha una fornada molt interessant i els auguro un bon futur per endavant. Seran jugadors importants a la selecció», remarca.



Amb les primeres setmanes d’entrenaments no dubta a afirmar que «estic molt content amb l’equip, perquè tots estan mostrant molta predisposició, i exhibeixen un compromís per poder fer coses importants». I per aconseguir-ho, «ens ho hem de creure i intentar ser els millors en tot. Per assolir-ho hem de treballar com els millors». El compromís dels jugadors l’exemplifica amb Cristian Martínez, que va tornar als entrenaments dos dies abans dels que tenia permís per part del club.

Jugadors satisfets / La percepció a la plantilla també és positiva. «Estem molt satisfets amb els entrenaments, són molt dinàmics i comencem a veure com els tècnics volen plantejar els partits», assenyala Cristian, subratllant que Castellsagué és «un entrenador al que li agrada tenir la pilota, i donar-li sortida des del darrere». De cara a la temporada «esperem rendir tots a un bon nivell que ens permeti a final de lliga estar el més amunt possible» i, per aconseguir-ho, «hem de seguir amb la dinàmica de la temporada passada, sent forts a casa i que no s’escapin punts, i fora treure’n el màxim possibles».



Marc Ferré, amb 23 anys, es troba que «abans era dels més joves i en canvi ara no», com expressa el migcampista, i aquesta temporada «tocarà ajudar més al grup de joves que hi ha, perquè algun no ha debutat a la Primera Catalana, on el ritme que hi ha és diferent al que poden estar acostumats». En les sessions preparatòries que han realitzat les darreres setmanes, «ens ha sorprès la feina que estan desenvolupant els entrenadors. Es nota que els agrada molt el que fan. Posen molta delicadesa en preparar-ho tot, tenen les coses clares i amb la plantilla són francs. Són molt professionals». L’equip es troba en fase de progressió i «encara ens hem de conèixer. Els partits de pretemporada ajudaran».



Un dels nouvinguts i dels que aporten joventut és Roger Nazzaro, després de l’any de cessió a la UE Santa Coloma. Amb la samarreta tricolors es troba amb companys amb els quals ha coincidit en categories inferiors, veient-ho com una avantatge i un valor afegit per a l’adaptació de tots. «Tenim la sort de conèixer-nos de la sub-21 i això farà la conjunció molt més fàcil. Sempre poso l’exemple de l’any passat precisament de la sub-21, que al principi la gent qüestionava que per haver-hi més joventut del que tocava els resultats podien ser dolents. Però en canvi hem corroborat que l’edat no és cap problema, perquè volem demostrar el que valem, amb ganes i il·lusió», assegura Nazzaro, que vol «demostrar a la gent del club que no s’equivoquen amb nosaltres» . Els tècnics s’estan guanyant a la plantilla, ja que «ens tracten amb molta professionalitat i se’ls veu molt implicats des del primer dia», i de cara a la temporada no tanca portes, perquè «el nostre objectiu és sempre ser els primers».