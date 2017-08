La selecció vol mantenir la seguretat defensiva

Partit amistós que ha de seguir aportant elements positius al combinat nacional. Tot i que es troba en plena fase de rodatge, la selecció s’enfronta avui en un amistós a Qatar amb la intenció de donar continuïtat a la dinàmica de joc i resultats que està desenvolupant els darrers mesos. El matx es juga a Anglaterra, al Saint George’s Park National Football Centre, a les 19.00 h hora andorrana.



La selecció està en ratxa. Primer va aconseguir acabar amb la nefasta dinàmica de resultats d’una dotzena d’anys sense sumar cap triomf, imposant-se en un amistós a San Marino. Aquesta victòria va donar ales de cara als partits oficials, amb un empat amb les illes Fèroe i el triomf amb Hongria. Davant es troben a una selecció de Qatar que arriba a la cita molt més rodada, que compta amb un «equip que té molta qualitat a dalt i és fort al darrere», indica Max Llovera. El central internacional assegura que «després de la victòria contra Hongria tenim moltes ganes de tornar a jugar un partit», per seguir amb el moment dolç, i sobretot continuar sense encaixar gols, com han aconseguit en els últims tres enfrontaments: «El primer que vol fer un defensa és sempre tenir la porteria a zero. Portem ja tres partits i a veure quants minuts més ens dura, i si pot ser partits millor». El matx amb Qatar seveix per preparar els pròxims dos duels oficials, el 31 d’agost contra Suïssa i el 3 de setembre amb les illes Fèroe.