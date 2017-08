Notícia Transhumància, segle XXI Unes 2.000 ovelles baixen de les pastures del Cubil per traslladar-se fins a Llumeneres El ramat d’ovelles s’enfila cap a Nagol, ahir al matí. Autor/a: Comú de sant julià de lòria

Unes 2.000 ovelles van fer ahir la transhumància estacional traslladant-se des del Cubil de La Massana fins al poble de Llumeneres de Sant Julià de Lòria. A les set del matí, el ramat, guiat pels pastors i els gossos, van marxar del Cubil fins arribar a Os de Civís. Després, van baixar fins al centre de la parròquia laurediana, on van deixar, un any més, imatges espectaculars. Les ovelles van arribar a Llumeneres pels volts de les cinc de la tarda, on els ovins s’encarregaran de fer la neteja del sotabosc, que redueix el perill d’incendis.



Quan les gairebé 2.000 ovelles van travessar el poble de Sant Julià de Lòria, el trànsit es va haver d’interrompre durant uns minuts a la carretera general a l’alçada de la rotonda d’Aixovall, i a l’avinguda Rocafort. El ramat va despertar expectació i la gent va sortir al carrer per fotografiar, gravar i contemplar l’espectacle. El ramat ha pasturat durant dos mesos a la Massana i ha fet camí cap a la parròquia laurediana a través de la Collada de Montaner i la carretera d’Os de Civís.



Les ovelles ja es preparen per a l’estació hivernal, que tot i que queden encara setmanes a l’alta muntanya arriba abans i el canvi de pastures s’ha de fer amb temps i previsió.