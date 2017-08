Hotelers denuncien negocis que rebenten els preus de l’allotjament

Des de l’associació Autèntics Hotels són molt crítics amb els preus baixos que ofereixen alguns dels allotjaments i asseguren que els estan rebentant, cosa que perjudica tot el sector. En un rotatiu català es publiciten habitacions en hotels de quatre estrelles a la capital del Principat a 24 euros la nit i per persona.



Un altre establiment de la mateixa categoria dona una altra tarifa encara més econòmica: 20 euros la nit per persona. Més car és un altre establiment de cinc estrelles que ofereix l’habitació per 88 euros per persona. Però també es pot trobar un allotjament en un establiment de cinc estrelles per 37 euros la nit i per persona. «Un hotel de cinc estrelles hauria d’estar a un preu entre 120 i 150 euros mínim. Són preus de mercadillo», ha destacat Cristina Canut, presidenta d’Autèntics Hotels.



Segons ha explicat, aquests establiments estan rebentant els preus del mercat i perjudiquen la resta de negocis i, especialment, els que volen mantenir la tarifa d’acord a la categoria de l’hotel. «Nosaltres no podem omplir els hotels, fins que els altres que ofereixen els preus baixos no han omplert totes les seves places», ha lamentat Canut. De fet, ha assegurat que, per aquesta situació, aquest agost està sent més fluix que l’any passat. A més, ha afegit que la situació perjudica, principalment, «als negocis petits i familiars».



En canvi, des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) han assegurat que no han tingut cap queixa al respecte.

Turisme de ‘low cost’/ Però més enllà dels perjudicis que té dins del sector, Canut ha asseverat que el fet que els hotels posin uns preus baixos per allotjament, atrau un turisme de low cost que cada cop gasta menys diners al Principat. En aquest context, ha carregat contra la Unió Hotelera, Andorra Turisme i el Ministeri de Turisme i Comerç, a qui ha acusat de permetre aquesta situació i, al mateix temps, crear les seves polítiques i accions per afavorir-la. «Aposten més pel volum del turisme, que no pas per la qualitat del turista», ha manifestat Canut, que hi ha afegit: «Volen una Andorra barata, de promocions, de descomptes i l’estem regalant». A més, ha indicat que aquest turisme de low cost gairebé ni deixa diners al Principat perquè no gasta, ja que sempre va a la recerca de les ofertes.

Qualitat del servei / Canut també ha destacat que aquests preus baixos estan afectant la qualitat del servei de les grans cadenes hoteleres, ja que no poden mantenir les plantilles que requereixen els seus negocis. Així doncs, ha posat d’exemple que hi ha establiments amb cent habitacions que no arriben ni a la trentena de treballadors. «No poden donar el servei que haurien de donar», ha afirmat Canut.



Per això, ha demanat al Ministeri de Turisme i de Comerç que, en el marc de la nova normativa que han aprovat, faci inspeccions en aquests establiments sobre la qualitat del seu servei. «Amb aquests preus no poden assumir la qualitat del servei i pagar les nòmines», ha valorat la presidenta d’Autèntic Hotels.