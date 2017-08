Notícia Ferida greument després d’una topada amb el quad El conductor del vehicle anava ebri i va set detingut L’entrada de la seu central de la policia. Autor/a: EMILIO PRENAS

Un home, un resident de 45 anys, que circulava ebri abans d’ahir a la nit per Encamp va acabar provocant un accident, en el qual va resultar ferida greument la seva acompanyant, segons fonts policials.



Els fets van tenir lloc a les 01.19 hores de la matinada al centre de la localitat, concretament, a l’avinguda François Miterrand i a la proximitat de l’encreuament amb l’avinguda Rouillac. Les fonts policials van assenyalar que en l’accident només es va veure implicat aquest vehicle. De fet, per causes que es desconeixen, el quad va sortir de la via i va acabar xocant contra una barana de fusta. Quan la policia va arribar fins al lloc dels fets, li van practicar un control d’alcoholèmia, en el qual va donar positiu amb una taxa 1,30 grams per litre en sang (g/l). Per aquest motiu, els agents van procedir a detenir-lo, ja que el límit permès en el Principat és del 0,8 g/l.



Tot i que el conductor en va resultar il·lès, en l’accident sí que en va resultar ferida la seva acompanyant, una resident del Principat.



Segons van explicar des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, la dona pateix un traumatisme cranioencefàlic i, per això, va ser ingressada en la Unitat de Cures Intensives (UCI). Ara bé, van detallar que el dany no és greu i, per tant, s’espera que avui mateix sigui traslladada a planta.



Es dona el cas que l’accident coincideix amb la celebració de la festa major d’Encamp. La matinada de dimarts a dimecres, en concret, va tenir lloc el ball de nit amb l’orquestra i el grup de versions Aquarium al Prat Gran d’Encamp.