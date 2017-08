Encamp vol tenir un pla comercial llest a finals d’any

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va destacar ahir que el comú treballa en un pla estratègic comercial per dinamitzar la parròquia i que espera poder-lo obrir a finals d’any o començaments del que ve. A banda dels informes que disposa el comú, aquesta iniciativa també s’ha ajuntat amb el Pla de Turisme de Compres del Govern i en el qual estan treballant tots els comuns. «Independentment del de Govern jo crec que el Comú d’Encamp com a tal, hauríem de mirar d’acabar nosaltres el nostre pla per reactivar el que és Encamp i el Pas de la Casa», va exposar Torres. Aquest pla, va afirmar, preveu accions a curt i llarg termini.



En un altre context, també va assegurar que el turisme a Encamp no va malament, tot i que és on l’única parròquia en la qual baixa el nombre de pernoctacions el mes de juliol, que va passar del 54,7% del juliol del 2016 als 46,3% del mes passat. En aquest sentit, va indicar que ha parlat amb els hotelers que li han garantit «que era dels anys que més estaven treballant, que hi havia força turistes i per tant la seva impressió era de satisfacció». Una mostra d’això és, segons Torres, el Funicamp, que fa un mes que està obert i «els resultats d’aquest any estan molt per sobre dels de l’any passat».