Notícia El cas de les escoltes a policies, al Constitucional a finals d’agost El sindicat de la policia espera que el tribunal torni a obrir la investigació

El Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA) portarà el cas de les escoltes telefòniques al Tribunal Constitucional. Així ho ha decidit el comitè executiu del CFPA després que el Tribunal de Corts dictés el sobreseïment del recurs de nul·litat que havia presentat el col·lectiu. Segons va informar el president del CFPA, Salvador Prieto, ara estan a l’espera de reunir-se amb l’advocat per formalitzar el recurs d’empara al Constitucional i estimen que a finals d’aquest mes ja podran fer el tràmit.



Prieto va explicar que els afiliats han demanat fer un pas més en el cas «i així ho hem fet». El sindicat espera que el tribunal admeti a tràmit el seu recurs un cop interposat «perquè com a mínim l’estudiï».



El cas es remunta a l’any 2010 quan es va descobrir que des del 2008 hi havia una sèrie de telèfons a diversos despatxos de la seu de la policia que gravaven constantment les converses dels agents. En aquest sentit, el president de l’agrupació recorda que «el que va passar és molt greu i esperem que el Constitucional investigui».