Andorra trenca la ratxa amb una derrota per la mínima amb Qatar

Feia nou mesos que la selecció no perdia un partit. I quasi completa quatre enfrontaments seguits amb la porteria a zero. Però la ratxa va trencar-se a Anglaterra davant Qatar (0-1), una selecció molt més rodada a aquestes alçades que no pas l’andorrana, amb els seus jugadors trobant-se en plena pretemporada.



Tot i trobar-se al davant amb un conjunt amb un ritme superior, el plantejament defensiu de la selecció li permetia que el rival no s’acostés en perill a la porteria de José Antonio. Qatar no arribava a l’àrea, i només amb xuts llunyans innocents ho intentaven. A la segona part el tècnic, Koldo Àlvarez, va decidir posar una defensa de cinc, que li va funcionar. Però només va tenir un forat, al minut 73. En una jugada per banda esquerra una passada cap enrere permetia a Tahimn marcar amb tot a favor i posar a l’equip del golf Pèrsic per davant. Quedava més d’un quart d’hora per davant i els del Principat no es quedarien sense intentar-ho, per com a mínim sumar un empat. I va quedar-se a míl·limetres d’aconseguir-ho. Poc després una pilota llarga la recollia Aaron per banda dreta, aquest feia arribar la pilota dins l’àrea a Moreno, que acabava de sortir al terreny de joc. Lluitava per control de l’esfèrica i assistia cap a Àlex Martínez a la frontal de la petita, però el davanter de l’FC Andorra no hi arribava per un pèl, en una jugada franca per aconseguir l’empat.



Fins al final de l’enfrontament la selecció es va mantenir sòlida defensivament, però no va trobar el camí per posar de nou la igualada en el marcador. Quan passaven dos minuts del temps de descompte Moreno era expulsat. En una pilota dividida l’àrbitre va entendre que havia posat la planxa per impactar amb el rival. Pel que es va veure sobre el terreny de joc del St. George’s Park National Football Centre, «a nivell de resultat no podem marxar contents perquè és una derrota, però sí que és cert que a nivell de feina durant tota la primera part ha estat força bona. Ens ha costat agafar el ritme i hem jugat amb un rival amb molta qualitat ofensiva, que és molt semblant a Suïssa i ens ha servit per treballar diferents sistemes. És una prova més que acceptable» per als propers duels oficials. Tot serveix per progressar i «dies com aquests han de sumar. No els podem deixar escapar perquè tenim opcions i hem estat a dins el partit fins al final. Aquesta és una bona lectura però sí que és cert que els ha de costar molt més fer-nos un gol».



Marc Vales, l’únic jugador andorrà que es troba en plena competició amb el seu equip, exposava que Qatar «es notava que estaven més rodats», i aquest era un «partit important per agafar sensacions de cara a Suïssa», el 31 de juliol. En defensa «estem treballant bé com a equip, sobretot molt compactes, amb les línies molt juntes» i a més «també estem tenint tres o quatre ocasions clares a dalt i això és important, el balanç de poder defensar i poder fer mal al contrari».

Lima estableix un nou rècord arribant a les 107 internacionalitats



Es tractava d’un partit amistós, però no va ser un matx més per a Ildefons Lima, ni per a la pròpia Federació Andorrana de Futbol. El capità va complir 107 internacionalitats, establint un nou rècord a l’absoluta, superant a Òscar Sonejee. El dia que aconseguia la nova marca ho feia de la forma habitual, com a titular. Arribar a aquesta xifra el fa estar «molt orgullós perquè són molts anys amb la selecció, 22 mesos. És un orgull com a futbolista i andorrà ser part de la història del futbol», assenyala Lima. Davant es van trobar «una selecció amb molt més ritme que nosaltres, sense cap mena de dubte, i ho hem patit. El seu estat físic no és el que tenim nosaltres ara en aquests moments i serveix per millorar, agafar to, i pensar en pròxims partits». Andorra ha estat quasi quatre partits sencers sense encaixar. Defensivament «ha costat molt arribar a aquesta ratxa, que és fruit del treball».