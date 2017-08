Notícia Gairebé 7.500 multes per excés de velocitat en el primer semestre En el primer semestre de l’any, la Policia ha imposat 8.912 sancions, de les quals 295 han estat per no portar el distintiu de l’ITV, que acredita que el vehicle és apte per circular Un policia amb un radar mòbil en un encreuament d’Escaldes-Engordany. Autor/a: MARICEL BLANCH

No portar el distintiu de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és el segon motiu pel qual la Policia ha posat més multes durant el primer semestre de l’any, segons informa l’ANA. En concret, en els primers sis mesos de l’any, la Policia ha imposat 8.912 sancions per infraccions al Codi de la circulació. Majoritàriament, les infraccions s’han donat per conduir amb un excés de velocitat. De fet, les multes per aquest motiu durant els sis primers mesos han estat de 7.418.



En segon lloc, i molt per sota, estan les 295 multes que han derivat del fet que el conductor no dugués el distintiu de la ITV, a les quals cal sumar les 42 per circular sense l’esmentat adhesiu.



De prop, li segueixen les 279 sancions que s’han derivat de circular sense tenir assegurança o no poder-la presentar.



Així mateix, en quart lloc també cal destacar les 200 multes imposades a conductors que circulaven sense el cinturó de seguretat cordat.

Per un altre costat, no poder exhibir el permís de conduir (93 sancions), conducció temerària (92) o no respectar la senyalització horitzontal de la calçada (60) són altres de les infraccions que també han estat freqüents en el primer semestre de l’any.



En canvi, només s’ha posat una multa per irregularitats en la targeta de transport, quatre per parada o estacionament interrompent la circulació i sis per no fer el canvi de nom del vehicle o no fer-lo dins el termini establert, tal com consta en les dades facilitades pel Cos de la Policia.



Similars a l’any passat / El volum d’infraccions constatades per la Policia en el primer semestre del 2017 està en la línia de les xifres que es van registrar l’any passat. Al detall, l’exercici anterior va tancar l’any amb 14.814 sancions, 12.393 de les quals per excessos de velocitat.



També en aquella ocasió es va situar en segon lloc com el tipus d’infracció més freqüent no disposar del distintiu de l’ITV (amb 515) i el tercer lloc va ser circular sense l’assegurança o no poder-la presentar (434). Així mateix, circular sense el cinturó de seguretat va suposar 244 multes.



Relació el 2015 / En canvi, la xifra total dels sis primers mesos del que portem d’any ja supera el total de sancions que es van imposar el 2015. En aquell exercici es van situar en 8.835 sancions, 5.898 de les quals van ser per circular a més velocitat de la permesa; 680, per no tenir el distintiu de l’ITV i 610 per no tenir assegurança del vehicle o no poder-la presentar.



Les multes per no dur el cinturó cordat es van elevar a 425, una xifra molt superior a la registrada durant l’any passat.