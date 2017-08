Notícia L’ocupació hotelera durant el pont ha estat del 90% Escaldes-Engordany és la parròquia on hi ha hagut més reserves Una turista amb una maleta a Escaldes-Engordany. Autor/a: TONY LARA

Durant el pont de la Mare de Déu d’agost, de l’11 al 15 d’agost, els hotels han registrat una ocupació mitjana del 90,63%, segons xifres de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Això suposa un increment del 12% en relació a l’any passat, quan va ser del 78%. Ara bé, el pont del 2016 va durar una jornada menys i és per això que la UHA han valorat les dades d’enguany «satisfactòriament».



Aquest pont la parròquia amb més ocupació ha estat Escaldes-Engordany, on s’han registrat el 96% de les reserves. En segon lloc, s’ha situat la capital amb una ocupació del 91%. Pel que fa a les parròquies altes, a la Massana i Ordino s’ha registrat una ocupació que s’ha situat al 90% i, de prop, segueixen Canillo i Encamp, on les reserves han arribat fins al 80%.



A l’altra cara de la balança es troba Sant Julià de Lòria, on s’han registrat l’índex més baix d’ocupació. En aquesta parròquia s’han omplert el 86% de les places dels hotels.

La UHA ha remarcat que els dies amb un major nombre d’afluència han estat dissabte i dilluns.



Afluència de vehicles / D’altra banda, el servei de Mobilitat va registrar novament retencions d’entrada ahir al Principat. Principalment, els accessos van tenir lloc ahir durant el matí per la frontera del riu Runer. Al detall, es van registrar cues de cinc quilòmetres entre les 11 del matí i les 13.15 hores de la tarda.



Això va provocar que també es registressin cues a Sant Julià de Lòria. En aquest cas, però, van tenir lloc de les 12 del migdia a les 14.30 hores de la tarda.

També es van produir retencions per entrar al Principat a la frontera del Pas de la Casa amb França. En aquest cas, les retencions van tenir lloc entre les 10 del matí i la una del migdia, però des de Mobilitat van assenyalar que en cap cas van ser d’importància. També hi va haver trànsit dens a Canillo, en sentit sud.



Cicloturisme en família / D’altra banda, Andorra acollirà del 19 al 22 d’agost un FAM Trip especialitzat en cicloturisme, un viatge per donar a conèixer el país mitjançant aquest producte, segons va explicar ahir Andorra Turisme en un comunicat.



A més, amb aquesta activitat també es mostrarà els serveis i les infraestructures que disposa el Principat per a aquest tipus de públic. En aquest sentit, els visitants recorreran diferents rutes de cicloturisme com l’ascensió a la Coma d’Arcalís i el Coll d’Ordino i també gaudiran d´una jornada de descens en BTT al Bike Park de Vallnord Pal-Arinsal.