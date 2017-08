Notícia El Parlament es querella contra l’ambaixador Montobbio La Mesa denuncia els no compareixents a la Comissió d’Investigació Una sessió de Comissió d’investigació de l’‘Operació Catalunya’. Autor/a: julio carbó

La Mesa del Parlament de Catalunya va decidir ahir presentar una querella contra els no compareixents a la Comissió d’Investigació sobre l’anomenada Operació Catalunya, que s’ha dut a terme les últimes setmanes a la cambra catalana. Entre les no compareixents hi ha l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio.



La presidenta de la institució, Carme Forcadell, ho va anunciar ahir, segons informen agències. La decisió va obtenir el vot en contra dels representants a la Mesa de Ciutadans i el PSC –el PPC no té dret a vot– perquè no consideren que sigui funció del Parlament controlar l’acció d’alts càrrecs estatals.



Pendents encara de quina forma prendrà l’acció en base els consells dels advocats penalistes, la decisió afecta persones citades dues vegades i que no han acreditat que la incompareixença sigui involuntària; és a dir, noms com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, o l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.



«Hem decidit querellar-nos per respecte a aquesta institució i per dignitat d’aquesta institució», va argumentar Forcadell en declaracions als mitjans. La presidenta de la cambra va garantir que la decisió és reglamentària i que es pren a petició de la mesa de la comissió d’investigació.



A més dels ja citats Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Jorge Fernández Díaz, tampoc van comparèixer en aquesta comissió el periodista Eduardo Inda; el director general de la policia Ignacio Cosidó Gutiérrez; l’inspector en cap de la policia, José Ángel Fuentes Gago; el comissari Enrique García Castaño; el cap de gabinet del president del govern espanyol, Jorge Moragas, i el ministre d’Interior, Juan Ignacio Zoido, entre d’altres.



Per la seva part, el portaveu parlamentari adjunt de JuntsXSí, Roger Torrent, va afirmar que el seu grup durà als tribunals les conclusions que s’aprovin en tancar la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya, a finals d’agost. Encara han de decidir en quina forma ho plantejaran, però per Torrent ja ha fet extensiva la proposta a la CUP i CSQP, els altres dos grups que en formen part.