El VPC reforça la línia de tres quarts amb Jinashvili

El VPC compta amb un nou georgià. El rendiment que mostren els jugadors d’aquest país i les bones experiències que han suposat fa que aquesta via sempre estigui oberta aprofitant els contactes. La línia de tres quarts es reforça amb Ramaz Jinashvili, un jugador polivalent de 26 anys.



Les referències són positives i del qual «n’esperem molt. Crec que serà una referència, i xutant també», afirma l’entrenador del VPC, Jonathan Garcia, destacant que es tracta d’un «jugador amb molt potencial», que compta amb «una experiència contrastada a Geòrgia», que ha jugat en totes les seleccions inferiors del seu país. Amb l’absoluta ha participat en varis entrenaments, però encara no ha debutat. Al terreny de joc «al darrere pot ocupar tres o quatre posicions, és molt polivalent i amb tècnica» i per les seves característiques «tindrà molta responsabilitat i crec que la podrà assumir segur».



Jinashvili fins ara només ha jugat a Geòrgia, en clubs punters. Va estar sis anys a l’Armia i la temporada passada va estar al Kochebi. Jinashvili assenyala que tenia ganes de jugar en un campionat com el francès i que al VPC «espero poder ajudar. El més important és que l’equip jugui bé i guanyi». L’objectiu que es posa «és el màxim on es pugui arribar» i després de participar en un parell d’entrenaments assegura sentir-se «molt bé amb la gent de l’equip i el país m’està agradant molt».

El capítol de fitxatges encara no es dona per tancat, especialment en aquesta posició. «La línia de tres quarts, a causa dels que han marxat i les lesions de llarga durada, fa que no tanquem les portes a alguna incorporació», afirma Garcia. Després dels primers dies de pretemporada el tècnic està tenint «molt bones sensacions. Els jugadors estan responent molt bé, es nota que s’han cuidat força durant l’estiu». El VPC encara no coneix els rivals que tindrà la pròxima campanya ni en quin grup queda enquadrat a Promoció d’Honor. La setmana vinent podria donar-se a conèixer.