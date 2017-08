Notícia Nova reunió per tancar el conveni de treballadors de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet Si no s’arriba a un acord, el servei de recollida de brossa preveu una vaga Una imatge d’uns contenidors. Autor/a: CCMA

Representants sindicals i membres de l’empresa Urbaser SA, encarregada del servei de recollida de la brossa als municipis de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, es tornaran a reunir el pròxim 21 d’agost per intentar arribar a un acord sobre les millores salarials que s’han d’incloure en el conveni laboral de la companyia.



La nova data de trobada s’ha fixat després que l’empresa hagi demanat més temps per valorar la proposta dels treballadors, que sol·liciten un augment de l’IPC per als pròxims dos anys, que seria el temps de durada del conveni abans d’una nova negociació. La mesura havia estat descartada inicialment, tot i que ara s’haurien acostat posicions, segons ha indicat Pilar Ramos, representant sindical de CCOO, informa RàdioSeu.



Si no s’aconsegueix pactar el document, el sindicat CCOO ha informat que es durà a terme una vaga, que començaria el 25 d’agost i finalitzaria a les 6 de la matinada del dia 30, coincidint de ple amb la Festa Major de la Seu d’Urgell. «Hem acceptat un tercer dia de negociació i això demostra que no volem arribar a aquest extrem», ha remarcat Ramos. La mobilització afectaria els municipis de la Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet i Arsèguel, entre altres.



El president de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Ricard Mateu, espera que el conflicte es resolgui i que s’anul·li l’aturada del servei, «que seria molt perjudicial per al territori».