Presència andorrana a la 35a Setmana del Llibre en Català

La 35a Setmana del Llibre en Català d’aquest any se celebrarà del 8 al 17 de setembre i, com ja és habitual, no faltarà la presència andorrana. La Setmana, que ja és l’oferta més gran de la història de llibres en català, acollirà més expositors que mai –131– entre els quals se’n troben tres del Principat: l’Associació d’Editors d’Andorra, el Ministeri de Cultura del Govern i l’Associació Llibre del Pirineu; totes ubicades al mòdul 3. D’aquesta manera, des de l’organització de la Setmana es vol afavorir el contacte directe i la relació entre els llibreters, els editors i els lectors, els quals trobaran novetats però també llibres «de fons».



Com en les 34 edicions anteriors, la Setmana del Llibre en Català comptarà amb un ample ventall d’activitats tant per a infants com per a adults, com ara presentacions de llibres, recitals, itineraris literaris, xerrades o contacontes, entre altres.

Firmes / Una de les activitats més esperades sempre són les signatures dels llibres i aquest any hi participaran quatre escriptors andorrans. El primer autor a signar el seu llibre serà Xavi Casals, responsable de guionitzar i il·lustrar Torna’m la cua, i ho farà dissabte, dia 9 de setembre, a les set de la tarda. Diumenge, dia 10, a la mateixa hora, serà el torn de Lluís Barbé, que signarà el llibre Mariquita Tennant, títol que fa referència a una dona d’origen català del segle XIX que va rebre una placa blava en el seu honor a un barri de Windsor i Maidenhead (Anglaterra) l’any 2005. Barbé intenta esbrinar en aquest llibre qui era i respon totes les preguntes que puguin sorgir. La història andorrana prendrà posició a la Setmana el dia 16 a les 12 del migdia, amb l’autor d’Història d’Andorra en onze claus, Oliver Vergés, que signarà una còpia de la seva obra a tot aquell que s’hi vulgui apropar. L’última signatura d’un autor andorrà en aquesta edició serà també dissabte dia 16, però a les 12.30 hores. L’escriptor encarregat serà Manel Gibert amb el seu llibre Vertigen.

Novetats / La presència andorrana a la Setmana del Llibre en Català no acaba amb la signatura de llibres. Es presentaran dos llibres en les sessions Novetats pirinenques de dissabte dia 9. La primera, a les 11.30 hores, anirà a càrrec de Joan Obiols, Josep Maria Ràfols, Jordi Romeu Carol, Alfred Pérez-Bastardas i Miquel Alet. La segona començarà a les 12.15 hores i anirà a càrrec de Joan Peruga, David Gálvez i, novament, Joan Obiols. Totes dues presentacions es duran a terme a l’escenari 2 i estaran presentades per Vicenç Villatoro.



L’última activitat en què tindrà presència un autor del Principat estarà adreçada als més petits: un contacontes. El llibre que explicarà l’acadèmia de teatre TatTeatre (Vilafranca del Penedès) serà Contes de la mare, de l’autora Pepita Cop i il·lustrat per Ramon Berga. Tindrà lloc dissabte dia 9 a les 17.30 hores, a l’escenari 3.

La Setmana del Llibre en Català també proposa itineraris literaris per la ciutat de Barcelona, com Dones de Barcelona, a càrrec d’Elisenda Albertí, o Barcelona misteriosa, per Xavi Casinos.