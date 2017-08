Reforç als controls fronterers per l’atemptat a Barcelona

Andorrà reforçarà els controls a les frontereres arran de l’atemptat que va tenir lloc ahir a Barcelona, segons fonts de Govern. De fet, la Policia del Principat es va posar en contacte amb les forces de seguretat espanyoles i van determinar activar un avís a la frontera hispanoandorrana per dur a terme una vigilància reforçada. En un primer moment, la Policia va rebre una alerta perquè els autors de l’atemptat havien llogat dues furgonetes i una d’elles estava desapareguda. Finalment, però, el vehicle va ser localitzat a Vic.



França també ha reforçat els controls i la vigilància a les seves fronteres. A més, de cara la setmana que ve, Andorra reforçarà els dispositius de seguretat per la Vuelta Espanya, que passarà el 21 i el 22 d’agost pel país.



D’altra banda, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytán, també es van posar en contacte amb les autoritats espanyoles.



L’Executiu també va recordar en el seu compte de Twitter, que tenen habilitat un telèfon de servei d’emergències consular per demanar informació. De moment, des del Govern van destacar que no tenen cap coneixement que entre els afectats hi hagi cap víctima andorrana.



Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, va expressar el seu condol tant al president espanyol, Mariano Rajoy, com al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, per l’atropellament massiu que va tenir lloc a les Rambles de la capital catalana i que va deixar 13 morts i un centenar de ferits en el moment de tancament de l’edició. Martí va expressar la seva condemna ferma a l’atemptat i va mostrar «la solidaritat andorrana amb les víctimes». El seu partit, Demòcrates per Andorra, va expressar la seva «consternació» en un comunicat.



Via Twitter, el PS va condemnar «de forma enèrgica l’atropellament a #Rambles i donar tot el nostre suport a víctimes, familiars, amics i coneguts»; Liberals va manifestar que «amb violència i barbàrie no aconseguiran res. Seguirem estimant la llibertat, la democràcia i gaudint de #Barcelona»; SDP va expressar la seva «solidaritat amb les víctimes de #Barcelona. No al terrorisme» .



També es van sumar a la condemna dels atemptats els dos coprínceps, l’arquebisbe Joan-Enric Vives, i el president francès, Emmanuel Macron, a més del Consell General.



L’Assemblea Catalana d’Andorra (ANC) va organitzar ahir a les 21.30 hores un minut de silenci a la plaça del Poble. Una trentena de persones van col·locar espelmes enmig de la plaça i una de les assistents va cridar: «Avui som tots Barcelona». El portaveu de l’ANC, Nil Magrinyà, va exposar que van creure convenient fer aquest acte de «rebuig de la violència i el terrorisme». A més, va argumentar que per «moltes diferències polítiques que hi hagi entre el Govern espanyol i català això és amb una cosa que tots han d’estar d’acord».



El Govern, el Consell General i l’Ambaixada espanyola han convocat un minut de silenci demà a les set de la tarda a la plaça Lídia Armengol.