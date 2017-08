Notícia Restriccions i talls de trànsit durant La Vuelta La capital és final d’etapa i la sortida serà l’endemà des d’Escaldes Una anterior etapa de La Vuelta a Andorra. Autor/a: TONY LARA

El Comú d’Andorra la Vella aconsellar no agafar el vehicle els dies que passi per la capital La Vuelta, que tindrà la meta a la Poste dilluns que ve. El pàrquing del Parc Central i Parc Central 2 es desallotjaran per acollir l’arribada de bicicletes. A més, es tancarà bona part del carrer Prat de la Creu, que quedarà tallat entre l’Ambaixada d’Espanya i la zona de la meta entre les vuit del matí fins a les nou del vespre. Els vehicles que vinguin de la part alta de l’avinguda Meritxell seran desviats, excepcionalment, per la plaça de la Rotonda, que normalment és per a ús exclusiu de vianants. També patirà alteracions l’avinguda Tarragona des de la Batllia fins a la zona de meta.



L’arribada de la competició es preveu dilluns cap a les cinc de la tarda. Per això, els talls del trànsit tindran lloc progressivament entre les tres de la tarda, hora que es preveu que arribi la caravana publicitària, fins a les set, aproximadament.



L’endemà, l’etapa de sortida serà des del carrer dels Veedors, a Escaldes-Engordany, a les 12.40 hores, per això també hi haurà restriccions i talls pel pas de la comitiva el dilluns i bona part del dimarts. El pilot sortirà en direcció la frontera hispanoandorrana.



El Comú reserva la zona del Clot d’Emprivat a l’organització logística de La Vuelta i dilluns 21, a partir de les sis del matí, es restringirà l’entrada de vehicles als aparcaments Consell de la Terra, Veedors, Arnaldeta de Caboet, Nacions Unides i Constitució, tot i que durant el matí es deixarà sortir els vehicles que estiguin aparcats a l’interior.



D’altra banda, a partir d’avui, es precintarà la zona blava al voltant dels carrers del Prat Gran, les Nacions Unides, Consell de la Terra i de la carretera d’Engolasters.