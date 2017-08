Notícia Mesures extraordinàries per garantir la seguretat de la Vuelta després dels atemptats a Catalunya Després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, la policia ha decidit adoptar mesures extraordinàries per garantir la seguretat durant el pas de la Vuelta, els propers dilluns i dimarts

La policia ha decidit adoptar mesures extraordinàries per garantir la seguretat durant el pas de la Vuelta a Espanya pel Principat, els propers dies 21 i 22 d’agost, segons informa el Govern. A més, ja des d’aquest dijous, després dels atemptats que han tingut lloc a Barcelona i Cambrils, la policia ha decidit reforçar les mesures de seguretat als punts fronterers i també en determinats llocs del país.



Aquest divendres al matí ha tingut lloc una reunió al despatx central de policia, on s’ha decidit acordar una sèrie de mesures excepcionals per tal de garantir la seguretat amb motiu de la Vuelta a Espanya i on també s’ha decidit mantenir el reforç de les mesures de seguretat adoptades dijous. El reforç als controls dels punts fronterers, iniciat dijous arrel del primer atemptat a Barcelona, continuarà almenys fins al pas de la Vuelta.



El percentatge d’efectius policials adscrits al dispositiu especial de la Vuelta, es veurà incrementat notòriament, tant amb personal policial uniformat com de paisà. Així mateix, hi haurà un important reforç per part de vigilants de seguretat, coordinats per la Policia. Igualment, en la reunió s’ha acordat que l’accés al 'village' de l’etapa de sortida del dia 22 d’agost serà únicament per a les persones degudament acreditades, tot i que inicialment s’havia comunicat que l’accés era obert al públic.



La coordinació amb Andorra Turisme i amb els organitzadors de la Vuelta, així com amb els cossos i forces de seguretat que acompanyen la prova esportiva és constant. Tot i les mesures de seguretat establertes, no es descarta que es puguin incrementar els propers dies, i en cas de ser així es comunicaria oportunament a la ciutadania.



El Govern i la policia volen traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, ja que les mesures de seguretat extraordinàries adoptades responen a una voluntat de prevenció. Així mateix, es demana a la ciutadania que no es difonguin notícies no contrastades.