Les autoritats andorranes mostren la seva solidaritat i condemna cap a l'atemptat de Barcelona

Coincidint amb els actes de suport que les institucions catalanes i espanyoles han convocat aquest divendres al migdia, l'ambaixada espanyola d'Andorra també ha volgut mostrar la seva solidaritat i repulsa cap als atemptats de Barcelona i Cambrils amb un minut de silenci que ha tingut lloc a les 12 hores davant de l'edifici diplomàtic, al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella. A més dels representants i del personal de l'ambaixada, també s'hi han sumat representants del Govern, Consell General, representacions dels coprínceps, comuns, partits polítics i altres institucions del país. L'ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, ha confirmat que no hi ha constància de cap persona d'Andorra afectada en els atacs terroristes, i ha afegit que l'acte tenia com a objectiu transmetre la solidaritat de les institucions andorranes i mostrar que "tots els que treballem pels nostres conciutadans condemnem l'atemptat".