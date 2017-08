Notícia Debat sobre com pensar i parlar de Déu al segle XXI El sacerdot Pablo d’Ors, fill espiritual de Foucauld, és el ponent convidat El sacerdot Pablo d’Ors, ponent estrella de les Jornades de Teologia. Autor/a: EL PERIÒDIC

Com pensar i parlar de Déu en el segle XXI és el tema que es discutirà durant les Jornades de Teologia, que organitza la delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, se celebraran el 30 i 31 d’agost a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. Les jornades acolliran unes 170 persones, moltes d’elles mestres i professors de religió, catequistes, religiosos i religioses, sacerdots, estudiants del curs Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica de la Universitat d’Andorra, i seglars interessats en aquesta formació de cloenda de l’estiu. Les conferències són una oportunitat per als participants de compartir experiències i preparar el nou curs escolar, segons ha explicat el Bisbat d’Urgell.



Després de les ponències del dia 30, l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives,oficiarà una missa, en la qual també lliurarà els títols de la Missió Canònica als professors de religió de la diòcesi d’Urgell.



El ponent convidat d’enguany és Pablo d’Ors, un sacerdot poc convencional. Net de l’escriptor i crític d’art Eugeni d’Ors, va créixer en un entorn familiar vinculat a la cultura i l’art, fet que el va fer sensible a la realitat espiritual. Se’l considera fill espiritual de Charles de Foucauld (1858-1916), a qui ha fet un homenatge en el seu llibre Olvido de si, editat el 2013.



En les ponències, D’Ors parlarà del concepte de silenci interior a través de Foucauld, que va viure al desert d’Algèria i que després d’haver estat militar i explorador, es va fer sacerdot regular, en una experiència de conversió. També parlarà de Thomas Merton i el monacat secular i de Frank Jalics i el seu concepte de redempció, en la consciència.

D’altra banda, el doctor en teologia Francesc Torralba, coordinador acadèmic de la jornada, tractarà de les actituds enfront el misteri de Déu, de com explicar que l’afirmació de Déu és una opció raonable i, finalment, del «Déu de Jesucrist».



Les inscripcions a les jornades de teologia encara estan obertes a un preu de 10 euros.