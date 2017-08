Sense destinació fixa

Japó, Estats Units, Vietnam, Namíbia, Perú, Dubai, les illes Canàries o Salou. Qualsevol lloc es pot convertir en un destí turístic per als andorrans en aquestes vacances d’estiu, segons les agències de viatges. «Hi ha hagut èpoques que hi ha hagut una moda i la gent decideix la mateixa destinació, però aquest any tenim una mica de tot», apunten des d’A Mida Viatges.



Des de Viatges Relax s’expressen d’una manera similar i asseguren que «cadascú aposta per un destí diferent», però puntualitzen que han tingut moltes demandes a Dubai i Vietnam.



«La gent va a tot arreu, a la gent d’aquí els hi agrada molt moure’s i tenim des de destinacions properes, com la costa catalana, però també d’altres molt llunyanes com els Estats Units o Àsia», relaten des de l’agència de viatges Emocions.



La clau, però, està en el tipus de viatge que un vulgui realitzar, si és amb família, un més trepidant i aventurer o un altre més cultural. Així ho explica Rocío Blanco de l’agència Giramón. En aquest sentit, relata que els que van amb família solen elegir un turisme de platja. En canvi, també tenen clients que aposten per un viatge de llarga distància com l’Índia, Austràlia, Nova Zelanda i Japó. «Cada cop també venem més destins culturals com les capitals europees», ressalta Blanco.

Des de Becier Viatges indiquen que el destí típic de les famílies són les illes com les Canàries.



Blanco va fer una valoració positiva i assegura que aquest estiu «la venda ha estat molt bona». Alhora també recorda als viatges que és important reservar les vacances amb anticipació i, especialment, si es va en família. «Recomanem reservar les vacances amb temps perquè hi ha més disponibilitat i millors preus», emfatitza Blanco.



De cap a caiguda / Hi ha destinacions, però, que van de cap a caiguda i cada cop la gent aposta menys per elles. Totes les agències coincideixen que es tracta de països com Tunísia, Egipte o Turquia. «Nosaltres a Egipte els hi recomanem directament no anar», expliquen des d’A Mida Viatges.

Blanco ressalta que tenien programat un creuer que passava per Israel, però que s’ha cancel·lat



En canvi, els diversos atacs terroristes a ciutats europees com Niça, Manchester, París o Londres no han afectat aquestes destinacions. «Totes les destinacions que hi ha ara mateix tenen un cert risc en relació a la seguretat», argumenta Blanco.



Ara bé, també explica que de vegades es confonen destinacions que es creuen que són insegures i en veritat no ho són. «La gent pot pensar que Grècia no és segura per la crisi econòmica i social, però sí que ho és», va dir Blanco.