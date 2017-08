Notícia La Policia identifica la gent que entra per evitar la fugida dels terroristes Moreno diu que són mesures de prevenció, ja que no hi ha cap indici que es dirigeixin al país Diverses autoritats del país fan un minut de silenci davant de l’Ambaixada espanyola com a mostra de suport a les víctimes i de rebuig al terrorisme. Autor/a: MARICEL BLANCH

El sentiment d’impotència i la commoció pels atacs terroristes que han tingut lloc les últimes hores a Barcelona i Cambrils segueixen ben vius al Principat. Sensacions que venen acompanyes per una col·laboració estreta amb les autoritats catalanes i espanyoles per tal d’ajudar en tot el que sigui necessari en aquests moments difícils per al país veí. En aquest sentit, la Policia es va reunir ahir i va decidir mantenir el reforç de les mesures de seguretat als punts fronterers i també en llocs determinats del país considerats sensibles com són els edificis oficials o zones molt transitades, com a mínim fins després del pas de la Vuelta pel Principat, els pròxims dies 21 i 22 d’agost.



Unes mesures que, juntament amb els dispositius policials dels Mossos d’Esquadra que també es trobaven a la sortida de la Seu d’Urgell, van arribar a provocar cues de fins a 2,5 quilòmetres a la frontera hispanoandorrana per entrar al país. Segons fonts properes al cos, els agents identificaven totes les persones que entraven al país i paraven aquelles que responien a una descripció concreta que els havien facilitat les autoritats catalanes per evitar que els autors dels atacs travessessin el país en cas d’intentar-ho.

En tot cas, el director de la Policia, Jordi Moreno, va assegurar que «no tenim cap tipus de coneixement que poguessin pujar al Principat» ni tampoc cap indici que relacioni l’atemptat amb Andorra. De totes maneres, va afegir, «controlem la documentació de les persones que entren per tancar [les fronteres] en cas que intentessin fugir per aquí».

Malgrat totes les mesures extraordinàries adoptades per garantir la seguretat, tant el Govern com el Cos de Policia van voler traslladar un missatge de tranquil·litat deixant clar que els controls són per «prevenció».



Emotiu minut de silenci / Coincidint amb molts municipis de Catalunya i Espanya, diverses autoritats del país es van reunir ahir davant l’Ambaixada espanyola a les 12 del migdia per fer un minut de silenci i mostrar el seu rebuig als atemptats terroristes i la seva solidaritat amb les famílies de les víctimes.

Un acte que va ser especialment emotiu per a l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, que com a barceloní va fer un repàs pels seus records d’infantesa a la capital catalana. «No permetrem que ningú ens tregui aquesta condició de carrer de la vida i de l’amor que tenen les Rambles. Avui són el carrer de la mort, una idea que rebutgem amb vida i amb amor», va expressar.



També la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va mostrar el seu suport al país veí i va recordar que «el Govern està a disposició de les autoritats catalanes i espanyoles per tot el que puguin necessitar».



Tots dos van confirmar que per ara no es té constància que cap persona d’Andorra s’hagi vist afectada pels atacs. Amb tot, la ministra va recordar que el telèfon d’atenció consular segueix en funcionament per poder donar resposta a qualsevol incidència.



També el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va assistir al minut de silenci per «condemnar fermament i enèrgicament aquests atacs com tota mena de terrorisme» i per «fer costat a les víctimes i als seus familiars» perquè, tal com va recordar, «el terrorisme no entén de fronteres».



Més missatges de condol / D’altra banda, també el copríncep d’Andorra Joan-Enric Vives va fer arribar ahir al matí una nota de condol i solidaritat al rei d’Espanya, Felip VI, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de l’atemptat de Barcelona i de l’intent d’atemptat a Cambrils. La nota expressa la «condemna més rotunda d’aquesta barbàrie i el sentit condol del poble andorrà, de les seves autoritats i el meu propi, així com la nostra solidaritat amb tots els ferits i els seus familiars».



També la Gran Lògia d’Andorra va escriure ahir un missatge de condol a les famílies que han perdut un ésser estimat arran dels atemptats i va oferir «tota la seva fraternitat i suport al poble català en aquests moments de tristesa».